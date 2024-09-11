Джикия интересен клубу РПЛ: «Переход может произойти в любую минуту»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил о готовности клуба подписать свободного агента Георгия Джикию, покинувшего «Спартак» несколько месяцев назад.

«Находясь в футболе, мы научились никогда не надо говорить «нет». Если получится, что Георгий окажется в нашем клубе, для нас это будет огромная удача и честь.

До конца трансферного окна мало времени, но с ним пока что не было разговоров на эту тему. Но это может произойти в любую минуту. Всe возможно.

Чья это должна быть инициатива? Он сам всe прекрасно знает. Дело всe в желании Джикии – мы нашу позицию уже озвучили», – сказал Газизов.