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    • Джикия интересен клубу РПЛ: «Переход может произойти в любую минуту»

    Джикия интересен клубу РПЛ: «Переход может произойти в любую минуту»

    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил о готовности клуба подписать свободного агента Георгия Джикию, покинувшего «Спартак» несколько месяцев назад.

    «Находясь в футболе, мы научились никогда не надо говорить «нет». Если получится, что Георгий окажется в нашем клубе, для нас это будет огромная удача и честь.

    До конца трансферного окна мало времени, но с ним пока что не было разговоров на эту тему. Но это может произойти в любую минуту. Всe возможно.

    Чья это должна быть инициатива? Он сам всe прекрасно знает. Дело всe в желании Джикии – мы нашу позицию уже озвучили», – сказал Газизов.

    • 30-летний Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
    • Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
    • С 2019 года Георгий был капитаном команды.
    • Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: Metaratings

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    11.09.2024 15:30
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    Комментарии (4)
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    Cleaner
    1726058968
    Джикия, отомсти за Спартак, разведи на бабло Газизова!!!...)))
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    alefreddy
    1726067393
    продают имущество чтобы удовлетворить запрос Жоры
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    TIMOTHY
    1726069000
    Вот уж денег девать то некуда устраивая этот цирк! Грызун свое отыграл уже
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