Джикия интересен клубу РПЛ: «Переход может произойти в любую минуту»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил о готовности клуба подписать свободного агента Георгия Джикию, покинувшего «Спартак» несколько месяцев назад.
«Находясь в футболе, мы научились никогда не надо говорить «нет». Если получится, что Георгий окажется в нашем клубе, для нас это будет огромная удача и честь.
До конца трансферного окна мало времени, но с ним пока что не было разговоров на эту тему. Но это может произойти в любую минуту. Всe возможно.
Чья это должна быть инициатива? Он сам всe прекрасно знает. Дело всe в желании Джикии – мы нашу позицию уже озвучили», – сказал Газизов.
- 30-летний Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий был капитаном команды.
- Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.