Агент Смолова раскрыл подробности ухода форварда из «Динамо» в «Краснодар»

Герман Ткаченко, агент нападающего «Краснодара» Федора Смолова, подробно рассказал о решении игрока покинуть «Динамо» минувшим летом.

– Прошедшим летом Смолов не продлил контракт с «Динамо» и перешел в «Краснодар». Почему?

– Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что мы не договорились по числу матчей для получения бонусов. Это правда, мы просили разбить бонус. То есть не получить весь бонус за 30 матчей, а получить треть за 10 матчей, треть – за 20 и так далее. Если бы мы договорились по этой части, Смолов точно остался бы в «Динамо».

«Краснодар» предложил более привлекательные финансовые условия, но кроме них сыграл ностальгический момент. Сейчас, когда Федя появляется на базе «Краснодара», говорит, что ему становится лучше, ему нравится культура клуба, содержание тренировок, партнеры по команде и в клубе приняли его роль.

За это он несет серьезную плату: сложная логистика, жертва семьи, ведь у Карины много работы в Москве, а она переехала в Краснодар вместе с Федей.

– Федя неудачно провел прошлый сезон.

– Федя был неудовлетворен личным сезоном, это точно. Но он играл в своем клубе. Еще раз: ему 34, он находится на последнем этапе карьеры. Сам факт наличия тебя на профессиональном уровне в таком возрасте – уже успех.

Здесь очень важно правильно оценивать свою роль – где-то получать меньше минут, но проводить их так, чтобы получать удовольствие и приносить пользу команде, важно слушать свое тело. С физикой у Смола порядок, да и с футболом все пока тоже хорошо.

– В «Динамо» основным нападающим был Тюкавин. В «Краснодаре» есть Кордоба. В чем отличие роли Смолова?

– Тюкавин и Кордоба – очень сильные чуваки. Конечно, Федя не готов быть запасным, он спортсмен и хочет другого. Значит, масштаб понимания должен заставлять понимать ситуацию и бороться с ней.

Кордоба удалился в матче с «Локомотивом», значит, против «Ростова» в старте сыграет Смолов. Как я сказал выше, Федя находится на том этапе карьеры, когда такие минуты ценны сами по себе.

– Вас удивило, что болельщики «Динамо» освистали Смолова при выходе на замену?

– Я этого не видел. Федя об этом мне не сказал. Значит, для нас это прошло незамеченным.