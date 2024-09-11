Карпин рассказал, как изменил Сафонова трансфер в «ПСЖ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о фигуре вратаря команды Матвея Сафонова.
«Изменился ли Матвей за время, проведeнное в «ПСЖ»? Пока прошло мало времени, но из того, что меня впечатлило – я наконец-то увидел его в тренажeрном зале! Для меня очевидно, что после перехода в такой большой клуб, как «ПСЖ» у Матвея совершенно поменялось видение тренировочного процесса и самодисциплины.
Он сам чувствует, что ему нужно работать над собой, чтобы выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы. Это слова Матвея», – сказал Карпин.
- «ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Матвей еще не сыграл за парижан в официальных матчах.
- У 25-летнего футболиста 13 матчей за сборную России.