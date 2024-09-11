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    Карпин рассказал, как изменил Сафонова трансфер в «ПСЖ»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о фигуре вратаря команды Матвея Сафонова.

    «Изменился ли Матвей за время, проведeнное в «ПСЖ»? Пока прошло мало времени, но из того, что меня впечатлило – я наконец-то увидел его в тренажeрном зале! Для меня очевидно, что после перехода в такой большой клуб, как «ПСЖ» у Матвея совершенно поменялось видение тренировочного процесса и самодисциплины.

    Он сам чувствует, что ему нужно работать над собой, чтобы выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы. Это слова Матвея», – сказал Карпин.

    • «ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
    • Матвей еще не сыграл за парижан в официальных матчах.
    • У 25-летнего футболиста 13 матчей за сборную России.

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    Источник: РФС

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    11.09.2024 12:33
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