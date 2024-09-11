Орещук ответил, кто сильнее – Дзюба или Соболев

Агент, бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сравнил бывших форвардов «Спартака» Артема Дзюба и Александра Соболева.
- Оба после выступления за «Спартак» перешли в «Зенит».
«Соболев может стать новым Дзюбой? Зря вы их сравнили. Точно так же можно пытаться равнять меня и Златана Ибрагимовича. Соболев слабее во всeм в разы: и ментально, и технически, и тактически, и с точки зрения исполнительского мастерства. Но это моe мнение, не знаю, чем руководствовались в «Зените».
Раз Сергей Семак взял Соболева, значит, понимает, как его использовать. Все вопросы к петербуржцам. На мой взгляд, Кассьерра тоже сильнее россиянина», – сказал Орещук.
- 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 миллионов евро.
- Контракт форварда с петербургским клубом рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один сезон.