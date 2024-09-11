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    Орещук ответил, кто сильнее – Дзюба или Соболев

    Агент, бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сравнил бывших форвардов «Спартака» Артема Дзюба и Александра Соболева.

    • Оба после выступления за «Спартак» перешли в «Зенит».

    «Соболев может стать новым Дзюбой? Зря вы их сравнили. Точно так же можно пытаться равнять меня и Златана Ибрагимовича. Соболев слабее во всeм в разы: и ментально, и технически, и тактически, и с точки зрения исполнительского мастерства. Но это моe мнение, не знаю, чем руководствовались в «Зените».

    Раз Сергей Семак взял Соболева, значит, понимает, как его использовать. Все вопросы к петербуржцам. На мой взгляд, Кассьерра тоже сильнее россиянина», – сказал Орещук.

    • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Контракт форварда с петербургским клубом рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один сезон.

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    Источник: RT

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    11.09.2024 11:52
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1726045444
    К тому же Соболев уступает пока Дзюбе в игре на диване. ))) Орещук правильно оценил, видно, что специалист-дельфинолог.
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    chepinaew
    1726049541
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    Cleaner
    1726058220
    Футболиста Дзюбу я знаю? А КТО ТАКОЙ Соболев???...
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    mamba9090909
    1726068226
    Как знать.) Соболев хотя бы играть начал, а Дзюба давно уже в шоу бизнесе вращается, даже не тренируется.)
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    Бригадный
    1726071541
    Соболев может стать круче Дзюбы. У него есть скорость и есть поставленный удар. Пенальти Соболев бьет намного лучше Дзюбы.
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