Орещук ответил, кто сильнее – Дзюба или Соболев

Агент, бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сравнил бывших форвардов «Спартака» Артема Дзюба и Александра Соболева.

Оба после выступления за «Спартак» перешли в «Зенит».

«Соболев может стать новым Дзюбой? Зря вы их сравнили. Точно так же можно пытаться равнять меня и Златана Ибрагимовича. Соболев слабее во всeм в разы: и ментально, и технически, и тактически, и с точки зрения исполнительского мастерства. Но это моe мнение, не знаю, чем руководствовались в «Зените».

Раз Сергей Семак взял Соболева, значит, понимает, как его использовать. Все вопросы к петербуржцам. На мой взгляд, Кассьерра тоже сильнее россиянина», – сказал Орещук.