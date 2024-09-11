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    • Карпин тремя словами описал поездку сборной России во Вьетнам

    Карпин тремя словами описал поездку сборной России во Вьетнам

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итог поездки во Вьетнам.

    • В Ханое россияне победили в товарищеском матче Вьетнам (3:0).
    • Встреча с Таиландом была отменена из-за погодных условий.

    – Валерий Георгиевич, cчитали, сколько часов вы провели в дороге за последнюю неделю?

    – Ну, можем подсчитать. Сначала на автобусе из Ростова в Москву – 13 с половиной часов. День в Москве. Потом 10 часов в самолете до Ханоя. 10 часов в самолете обратно в Москву. И еще 10 я добирался до Ростова. Выходит, 43 часа. Почти два дня из семи – в дороге.

    – Какие три слова теперь будут ассоциироваться с Вьетнамом?

    – Жара. Духота. Тайфун.

    • Следующий сбор России намечен на октябрь.

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    Источник: РФС

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    11.09.2024 11:20
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    Комментарии (7)
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    Янвapь 69
    1726043451
    Ты чё иопт ?
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    NewLife
    1726043635
    Да здравствует РФС, самый гуманный РФС в мире)))
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    ScarlettOgusania
    1726044507
    можно и четвертое слово к словам Карпина добавить "...*уета") целую сборную "гоняли" в Юго-Восточную Азию, не подумав о климатических особенностях региона...
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    acor94
    1726045946
    Ху Е Та - те самые три вьетнамских слова.
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    ...уефан
    1726047381
    ...попадос)...
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    Интерес
    1726053043
    ВАм за такую зряплату ещё надо в разгар зимы на Северном полюсе со сборной белых медведей сыграть,а не ныть о таких трудностях.
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    alefreddy
    1726055319
    загнали себя в попу
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