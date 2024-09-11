Карпин тремя словами описал поездку сборной России во Вьетнам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итог поездки во Вьетнам.

В Ханое россияне победили в товарищеском матче Вьетнам (3:0).

Встреча с Таиландом была отменена из-за погодных условий.

– Валерий Георгиевич, cчитали, сколько часов вы провели в дороге за последнюю неделю?

– Ну, можем подсчитать. Сначала на автобусе из Ростова в Москву – 13 с половиной часов. День в Москве. Потом 10 часов в самолете до Ханоя. 10 часов в самолете обратно в Москву. И еще 10 я добирался до Ростова. Выходит, 43 часа. Почти два дня из семи – в дороге.

– Какие три слова теперь будут ассоциироваться с Вьетнамом?

– Жара. Духота. Тайфун.