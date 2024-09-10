Алдонин заявил о «тяжелом положении» в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил кадровую ситуацию в клубе.

«Сложно давать оценку, потому что новички только вкатываются в команду. Смотреть на то, как они заменили ушедших игроков, в начале сезона некорректно. На бумаге это адекватные замены, но вопрос в том, на протяжении какого времени они будут качественно заменять тех, кто покинул ЦСКА.

Даже если подпишут Сауля Гуарирапу из «Сочи», то это максимум усиление ротации. Руководство не даeт оценку трансферной кампании. Можно ли дать послабление из-за финансовой ситуации? У клуба тяжeлое положение, ставятся определeнные задачи, и главный вопрос в том, сможет ли собранный состав их выполнить. Но нельзя сказать, что клуб не усилился. Круговой и Жемалетдинов показывают хороший футбол, хоть и с сильными соперниками, как и весь ЦСКА, не всегда убедительны», – сказал Алдонин.