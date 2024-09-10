Роналду объяснил успешность «Реала» в Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду высказался об особенностях клуба, которые позволяют побеждать в Лиге чемпионов.
«Говорят о везении «Реала» в ЛЧ, но в этом и есть особая аура клуба. Мадридцы готовы ко всем важным моментам. Плюс во всех трудных ситуациях готов поддержать «Сантьяго Бернабеу».
У клуба есть статус и характер. Энергетика «Бернабеу» ни на что не похожа. «Реал» способен быть под давлением и забивать в концовке матчей», – сказал Роналду на своем ютуб-канале.
- Роналду взял с «Реалом» 4 Лиги чемпионов.
- Всего у «Реала» 15 титулов ЛЧ.
- Роналду сейчас в «Аль-Насре».