Булыкин сказал, сможет ли Соболев стать для «Зенита» вторым Дзюбой

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин сказал, что выводы по Александру Соболеву, перешедшему из «Спартака» в «Зенит», может будет сделать только к зиме.
– Соболев может стать для «Зенита» вторым Дзюбой?
– Только время покажет. В «Зените» забивать легче, чем в «Спартаке». Партнеры сильнее, создают тебе больше моментов. В теории ты можешь стать бомбардиром. Но есть и обратная сторона медали. Многие игроки, когда получают хороший контракт, теряют мотивацию, снижают к себе требования. В «Зените» такое не прощается. Думаю, по Соболеву сможем сделать выводы только к зиме.
- Сумма трансфера 27-летнего Соболева составила 10 миллионов евро.
- Петербургский клуб подписал контракт с форвардом по схеме «3+1».
- Артем Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год с перерывами и забил 108 мячей в 249 матчах.