Булыкин сказал, сможет ли Соболев стать для «Зенита» вторым Дзюбой

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин сказал, что выводы по Александру Соболеву, перешедшему из «Спартака» в «Зенит», может будет сделать только к зиме.

– Соболев может стать для «Зенита» вторым Дзюбой?

– Только время покажет. В «Зените» забивать легче, чем в «Спартаке». Партнеры сильнее, создают тебе больше моментов. В теории ты можешь стать бомбардиром. Но есть и обратная сторона медали. Многие игроки, когда получают хороший контракт, теряют мотивацию, снижают к себе требования. В «Зените» такое не прощается. Думаю, по Соболеву сможем сделать выводы только к зиме.