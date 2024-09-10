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    • Булыкин сказал, сможет ли Соболев стать для «Зенита» вторым Дзюбой

    Булыкин сказал, сможет ли Соболев стать для «Зенита» вторым Дзюбой

    Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин сказал, что выводы по Александру Соболеву, перешедшему из «Спартака» в «Зенит», может будет сделать только к зиме.

    – Соболев может стать для «Зенита» вторым Дзюбой?

    – Только время покажет. В «Зените» забивать легче, чем в «Спартаке». Партнеры сильнее, создают тебе больше моментов. В теории ты можешь стать бомбардиром. Но есть и обратная сторона медали. Многие игроки, когда получают хороший контракт, теряют мотивацию, снижают к себе требования. В «Зените» такое не прощается. Думаю, по Соболеву сможем сделать выводы только к зиме.

    • Сумма трансфера 27-летнего Соболева составила 10 миллионов евро.
    • Петербургский клуб подписал контракт с форвардом по схеме «3+1».
    • Артем Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год с перерывами и забил 108 мячей в 249 матчах.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    10.09.2024 16:24
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