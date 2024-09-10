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    Кержаков прокомментировал трансфер Соболева в «Зенит»

    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о переходе в команду экс-нападающего «Спартака» Александра Соболева.

    – Юбилейный сезон «Зенита» для вас что-то значит?

    – Конечно, это важный год. Быть частью «Зенита» – большая часть моей жизни, это навсегда в моем сердце. Это мой родной клуб, сделавший меня футболистом. Думаю, в юбилейном сезоне «Зенит» снова станет чемпионом.

    – Как оцениваете трансфер Соболева?

    – В целом я уже ответил: на результат это никак не повлияет.

    – А как человеку, которого фанаты «Зенита» относят к «ребятам с нашего двора»?

    – Я понимаю чувства болельщиков клуба – для них это может быть чувствительный момент. При этом на трансферы я все-таки смотрю с точки зрения тренера.

    Переход Соболева точно не осуществился бы, если Семак его не согласовал бы. Он завоевал с клубом шесть чемпионств подряд и знает, какие футболисты ему необходимы для результата.

    • 27-летний форвард был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Петербургский клуб подписал контракт с Соболевым по схеме «3+1».

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    Источник: Sports

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    10.09.2024 14:10
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    Комментарии (6)
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    raritet
    1725968671
    От Михаила не ожидал философского " на результат не повлияет". А все говорят что футболист - это вроде как в известной пословице . Вот пример. Умный, лояльный , вникающий в суть дела, человек.
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    ZENIT-59
    1726060705
    Керж знает что говорит . посмотрим что будет на поле переходов из спартака в Зенит было много
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