Кержаков прокомментировал трансфер Соболева в «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о переходе в команду экс-нападающего «Спартака» Александра Соболева.

– Юбилейный сезон «Зенита» для вас что-то значит?

– Конечно, это важный год. Быть частью «Зенита» – большая часть моей жизни, это навсегда в моем сердце. Это мой родной клуб, сделавший меня футболистом. Думаю, в юбилейном сезоне «Зенит» снова станет чемпионом.

– Как оцениваете трансфер Соболева?

– В целом я уже ответил: на результат это никак не повлияет.

– А как человеку, которого фанаты «Зенита» относят к «ребятам с нашего двора»?

– Я понимаю чувства болельщиков клуба – для них это может быть чувствительный момент. При этом на трансферы я все-таки смотрю с точки зрения тренера.

Переход Соболева точно не осуществился бы, если Семак его не согласовал бы. Он завоевал с клубом шесть чемпионств подряд и знает, какие футболисты ему необходимы для результата.