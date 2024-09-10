Кержаков прокомментировал трансфер Соболева в «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о переходе в команду экс-нападающего «Спартака» Александра Соболева.
– Юбилейный сезон «Зенита» для вас что-то значит?
– Конечно, это важный год. Быть частью «Зенита» – большая часть моей жизни, это навсегда в моем сердце. Это мой родной клуб, сделавший меня футболистом. Думаю, в юбилейном сезоне «Зенит» снова станет чемпионом.
– Как оцениваете трансфер Соболева?
– В целом я уже ответил: на результат это никак не повлияет.
– А как человеку, которого фанаты «Зенита» относят к «ребятам с нашего двора»?
– Я понимаю чувства болельщиков клуба – для них это может быть чувствительный момент. При этом на трансферы я все-таки смотрю с точки зрения тренера.
Переход Соболева точно не осуществился бы, если Семак его не согласовал бы. Он завоевал с клубом шесть чемпионств подряд и знает, какие футболисты ему необходимы для результата.
- 27-летний форвард был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- Петербургский клуб подписал контракт с Соболевым по схеме «3+1».