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    • Аршавин объяснил, почему Соболев не выйдет в стартовом составе на игру с ЦСКА

    Аршавин объяснил, почему Соболев не выйдет в стартовом составе на игру с ЦСКА

    Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался о состоянии новичка команды форварда Александра Соболева перед игрой 8-го тура РПЛ с ЦСКА.

    «Соболев не выйдет в старте. И Кассьерра, и Лусиано выглядят предпочтительнее. Соболев же выглядит тяжеловато. Особенно ощущается, когда ты видишь это на поле. У него потерян игровой тонус, но он сам это понимает. Поэтому нужно набирать кондиции», – сказал Аршавин.

    • Встреча ЦСКА – «Зенит» пройдет 14 сентября и начнется в 16:30 мск.
    • Ранее Соболев вышел в стартовом составе и сыграл 84 минуты за «Зенит» в товарищеском матче с «Кайратом».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.09.2024 12:58
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    Комментарии (6)
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    The only one
    1725963278
    Постоит в углу, потом на скамейку
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    bset
    1725964834
    Аршавин: "Соболев тяжелый, играет хуже и вообще хз зачем мы его взяли"
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    Спартач80
    1725966742
    Купили якорь, теперь тащите =)))))
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    raritet
    1725968913
    Так конечно, на фоне аргентинца и Кассьера - плюшевый медвежонок, а что уж говорить о яСоболе
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    Garrincha58
    1725969212
    Кто такой Аршавин ему давно пора перейти в один из московских клубов так как постоянно находится в столице Выйдет в старте тот кого поставит тренер, а твоё мнение десятое
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