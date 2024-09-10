Аршавин объяснил, почему Соболев не выйдет в стартовом составе на игру с ЦСКА

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался о состоянии новичка команды форварда Александра Соболева перед игрой 8-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Соболев не выйдет в старте. И Кассьерра, и Лусиано выглядят предпочтительнее. Соболев же выглядит тяжеловато. Особенно ощущается, когда ты видишь это на поле. У него потерян игровой тонус, но он сам это понимает. Поэтому нужно набирать кондиции», – сказал Аршавин.