Аршавин объяснил, почему Соболев не выйдет в стартовом составе на игру с ЦСКА

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался о состоянии новичка команды форварда Александра Соболева перед игрой 8-го тура РПЛ с ЦСКА.
«Соболев не выйдет в старте. И Кассьерра, и Лусиано выглядят предпочтительнее. Соболев же выглядит тяжеловато. Особенно ощущается, когда ты видишь это на поле. У него потерян игровой тонус, но он сам это понимает. Поэтому нужно набирать кондиции», – сказал Аршавин.
- Встреча ЦСКА – «Зенит» пройдет 14 сентября и начнется в 16:30 мск.
- Ранее Соболев вышел в стартовом составе и сыграл 84 минуты за «Зенит» в товарищеском матче с «Кайратом».