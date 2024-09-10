Стало известно, когда «Реал» мог подписать Месси

Первый агент Лионеля Месси Орасио Гаджоли рассказал, что «Реал» интересовался нападающим в начале его карьеры.
– Насколько Месси был близок к переходу в «Реал Мадрид» в начале карьеры?
– «Реал» интересовался им, когда был молод. Емы было 16-17 лет. Но Лео никогда не хотел покидать «Барселону».
– «Арсенал» также пытался подписать Месси. Почему этого не произошло?
– Да, «Арсенал» проявлял интерес к подписанию Месси в начале его карьеры. Но он не хотел покидать «Барсу».
- Месси оказался в системе «Барселоны» в 2000 году, когда ему было 13 лет. Большую часть карьеры нападающий провел в «блаугране».
- Позднее аргентинец перешел в «ПСЖ», а сейчас 37-летний форвард выступает за «Интер Майами».
- Месси восемь раз выигрывал «Золотой мяч».