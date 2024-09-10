Орлов дал характеристику Станковичу

Комментатор Геннадий Орлов назвал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича «боровичком».

– Вы же помните, как после первого тура, когда «Спартак» оглушительно проиграл в Оренбурге, все схватились за голову… Для вас не стало неожиданностью, что после вот такого провала в Оренбурге «Спартак» набрал такой ход и стал едва ли не главным открытием первой части сезона?

– Ничего удивительного в том поражении не было. Я же понимаю, что Станкович ничего не разобрал тогда, кто что умеет из его подопечных. Но уже во втором туре он все правильно поставил, и они поехали. Станкович очень такой… У него приятная очень внешность. Он располагает к себе. Такой «боровичок», к таким людям относятся с уважением.

– И Романцев, кстати, как его обнимал!

– Романцев понял, что это специалист. Он-то увидел как раз. Ну, кто до этого были Тедеско, Абаскаль… Ну, кто они такие? А этот уже все-таки человек футбольный. Сам играл, ну и как тренер уже кое-что там выиграл.

Ну и сам факт, что он отказался от Соболева, говорит о многом. Он отказался, потому что тот медленный. Тот не играет 90 минут в подвижный футбол. А сейчас это подвижный, назовите его скоростной футбол. Даже когда с «Рубином» остались вдесятером, то все нападающие, которые есть у «Спартака», они держали в напряжении их защиту. Они не давали развивать атаки.

Вот за счет этого «Спартак» сейчас и сильно выглядит, у них высокий прессинг. Сегодня такой футбол. Понимаете, это очень важно. Нельзя давать разгоняться сопернику.