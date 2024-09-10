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    Орлов дал характеристику Станковичу

    Комментатор Геннадий Орлов назвал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича «боровичком».

    – Вы же помните, как после первого тура, когда «Спартак» оглушительно проиграл в Оренбурге, все схватились за голову… Для вас не стало неожиданностью, что после вот такого провала в Оренбурге «Спартак» набрал такой ход и стал едва ли не главным открытием первой части сезона?

    – Ничего удивительного в том поражении не было. Я же понимаю, что Станкович ничего не разобрал тогда, кто что умеет из его подопечных. Но уже во втором туре он все правильно поставил, и они поехали. Станкович очень такой… У него приятная очень внешность. Он располагает к себе. Такой «боровичок», к таким людям относятся с уважением.

    – И Романцев, кстати, как его обнимал!

    – Романцев понял, что это специалист. Он-то увидел как раз. Ну, кто до этого были Тедеско, Абаскаль… Ну, кто они такие? А этот уже все-таки человек футбольный. Сам играл, ну и как тренер уже кое-что там выиграл.

    Ну и сам факт, что он отказался от Соболева, говорит о многом. Он отказался, потому что тот медленный. Тот не играет 90 минут в подвижный футбол. А сейчас это подвижный, назовите его скоростной футбол. Даже когда с «Рубином» остались вдесятером, то все нападающие, которые есть у «Спартака», они держали в напряжении их защиту. Они не давали развивать атаки.

    Вот за счет этого «Спартак» сейчас и сильно выглядит, у них высокий прессинг. Сегодня такой футбол. Понимаете, это очень важно. Нельзя давать разгоняться сопернику.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.09.2024 10:08
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1725953127
    НА тот момент ,по Соболеву,он ничего не решал.Колесо было запущено,и он ничего изменить не смог бы.Только полный профан мог принимать в расчёт уклончивые и глупо-юмористичные комментарии ,на сей счёт, властных сторон. Вспомните хотя бы детский бред Медведева...
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    Конопляных дел мастер
    1725955043
    Орлов нараздавал авансов хрякам на пятилетку вперёд.
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    subbotaspartak
    1725955254
    Сейчас надо написать как медленный Соболь усилил зенит
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    andr45
    1725966914
    Кто такие ТЕДЕСЕКО и АБАСКАЛЬ?) Объясняю питерским маразматикам) Тедеско — обладатель Кубка Германии, , завоевавший серебро после ДЕВЯТОГО места, главный тренер сборной Бельгии , имеющий 60% побед) Между прочим, у Черчесова этот показатель равен 42%)))) Абаскаль — тренер «Спартак», завоевавший бронзу после ДЕСЯТОГО места) Вынужден был уйти и-за интриг Джикии, Соболева, Литвинова, Зиньковского.
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