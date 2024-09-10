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    В «Пари НН» рассказали о рисках подписания Черышева

    Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о переговорах по поводу возможного подписания 33-летнего полузащитника Дениса Черышева.

    – Вы говорили с Денисом Черышевым?

    – У нас было общение, потому что мы понимаем, что он местный парень. Конечно, есть вещи, которые беспокоят, их все понимают – повышенный травматизм. Если Денис объективно оценит себя, это будет правильная красивая история.

    Нужно учитывать риски. Если клуб берет на себя такую ответственность, она должна быть не сильно тяжелой финансово.

    – То есть вы были теоретически готовы к подписанию Черышева, но, обсуждая зарплату, вы поняли, что она перевешивает риски?

    – Грубо говоря – да.

    • 33-летний Черышев находится в статусе свободного агента после ухода из «Венеции».
    • Он никогда не играл в РПЛ.

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    Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

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    10.09.2024 08:30
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1725950830
    Никаких рисков,одна предсказуемость- очередная травма в первом тайме,при выходе в основе, и длительный лазарет...
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    k611
    1725955099
    Футболист приличного уровня (например хорошо сыграл на ЧМ 2018), но к сожалению склонный к травмам.
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