В «Торпедо» сказали, когда проведут первый матч на новом стадионе

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал о ходе строительства новой арены московской команды.

– На какой стадии находится строительство стадиона?

– Идeм с опережением графика строительства. В этом году запланировано окончание возведения полностью тeплого контура и крыши – это самые основные и тяжeлые мероприятия. 300-тонный кран уже стоит, готов поднимать конструкции, чтобы в течение зимы мы не теряли времени и могли вести работы по внутренним коммуникациям. Так что в следующем году стадион будет готов.

– Когда сможете провести первый матч?

– Изначально у нас был запланирован искусственный газон, но мы перепроектировали – теперь будет натуральное поле. В сентябре-октябре, когда завершится строительство, мы будем укладывать газон, а первый матч должны провести весной 2026 года.

– Болельщики «Торпедо» помогают с работами на арене?

– Мы сами справляемся. У нас работают 350 человек.

– Довольны, как идeт стройка?

– Конечно, доволен.

– Удаeтся ли укладываться в рамках бюджета?

– Об этом можно будет сказать после окончания строительства стадиона.