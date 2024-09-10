В «Торпедо» сказали, когда проведут первый матч на новом стадионе

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал о ходе строительства новой арены московской команды.
– На какой стадии находится строительство стадиона?
– Идeм с опережением графика строительства. В этом году запланировано окончание возведения полностью тeплого контура и крыши – это самые основные и тяжeлые мероприятия. 300-тонный кран уже стоит, готов поднимать конструкции, чтобы в течение зимы мы не теряли времени и могли вести работы по внутренним коммуникациям. Так что в следующем году стадион будет готов.
– Когда сможете провести первый матч?
– Изначально у нас был запланирован искусственный газон, но мы перепроектировали – теперь будет натуральное поле. В сентябре-октябре, когда завершится строительство, мы будем укладывать газон, а первый матч должны провести весной 2026 года.
– Болельщики «Торпедо» помогают с работами на арене?
– Мы сами справляемся. У нас работают 350 человек.
– Довольны, как идeт стройка?
– Конечно, доволен.
– Удаeтся ли укладываться в рамках бюджета?
– Об этом можно будет сказать после окончания строительства стадиона.
- Активная стадия строительства стадиона «Торпедо» началась осенью 2022 года, арена на Восточной улице будет вмещать 15 тысяч зрителей.
- Прежнюю арену закрыли в 2020 году.