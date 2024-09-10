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    • В «Торпедо» сказали, когда проведут первый матч на новом стадионе

    В «Торпедо» сказали, когда проведут первый матч на новом стадионе

    Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал о ходе строительства новой арены московской команды.

    – На какой стадии находится строительство стадиона?

    – Идeм с опережением графика строительства. В этом году запланировано окончание возведения полностью тeплого контура и крыши – это самые основные и тяжeлые мероприятия. 300-тонный кран уже стоит, готов поднимать конструкции, чтобы в течение зимы мы не теряли времени и могли вести работы по внутренним коммуникациям. Так что в следующем году стадион будет готов.

    – Когда сможете провести первый матч?

    – Изначально у нас был запланирован искусственный газон, но мы перепроектировали – теперь будет натуральное поле. В сентябре-октябре, когда завершится строительство, мы будем укладывать газон, а первый матч должны провести весной 2026 года.

    – Болельщики «Торпедо» помогают с работами на арене?

    – Мы сами справляемся. У нас работают 350 человек.

    – Довольны, как идeт стройка?

    – Конечно, доволен.

    – Удаeтся ли укладываться в рамках бюджета?

    – Об этом можно будет сказать после окончания строительства стадиона.

    • Активная стадия строительства стадиона «Торпедо» началась осенью 2022 года, арена на Восточной улице будет вмещать 15 тысяч зрителей.
    • Прежнюю арену закрыли в 2020 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.09.2024 08:05
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