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    • Тюкавин рассказал об изменениях в жизни после свадьбы и рождения дочери

    Тюкавин рассказал об изменениях в жизни после свадьбы и рождения дочери

    Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал, как изменилась его жизнь с появлением семьи.

    – Недавно вы стали отцом. Что изменилось в жизни?

    – Жизнь практически никак не поменялась. Жена больше времени проводит с дочкой. Спасибо ей большое за то, что особо не дергает меня, справляется. А так, по дому всегда стараюсь помочь, покормить, уложить спать. Спасибо Алене, что она всe это делает, терпит. Думаю, ей это только в радость. Проснуться, покормить – дочка уснет, и она тоже засыпает. Я в это время стараюсь не просыпаться. Всe отлично!

    – Что поменялось после свадьбы?

    – Всe стало только лучше! После футбола стараюсь сразу поехать домой – к дочке, погулять c ней. В свободное время могу поиграть в большой теннис.

    – Ваша личная результативность пробуксовывает – один гол в восьми матчах. Почему?

    – Не могу сказать. Не так успешно начал сезон, как прошлый. Но и в прошлом сезоне была серия неудачных матчей, хотя моменты были. Сейчас тоже моменты есть, получается передачи отдавать на партнеров. Что-то не складывается, пока всe обходит меня стороной. Думаю, скоро всe пойдет как надо!

    – Не связано ли это с тем, что сейчас мысли больше о семье?

    – В том году тоже связывали – вот, свадьба и Тюкавина не будет на поле. А в итоге май – и три награды стоят у меня дома. Шутка, конечно, – речь просто о том, что в прошлый раз говорили, что я стал плохо играть из-за свадьбы. Сейчас ребенок родился – тоже говорят, плохо играю. Возможно, это как-то и влияет. Но до конца чемпионата куча игр, и я надеюсь, что всe наладится.

    • 22-летний динамовец стоит 16 миллионов евро.
    • У него 5 матчей за сборную, 1 гол.
    • В сезоне РПЛ у Тюкавина 7 матчей, гол, 2 ассиста.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    09.09.2024 20:04
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