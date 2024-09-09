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    • Джурасович из «Акрона» назвал страну с самыми красивыми девушками

    Джурасович из «Акрона» назвал страну с самыми красивыми девушками

    Футболист «Акрона» Алекса Джурасович сообщил, что девушки у него нет.

    – С вами в Россию приехали родители или девушка?

    – Нет. Родители остались дома – они работают и не смогли приехать. Мама – воспитатель в детском саду, а отец сейчас занимается тренерской деятельностью, хотя в данный момент он без команды. Девушки у меня сейчас нет.

    – Как это возможно? У всех футболистов есть симпатичные девушки.

    – Это у красивых футболистов они есть, а я – некрасивый (смеется). Если серьезно, у нас в Сербии говорят, что всему свое время. Сейчас я редко выбираюсь в город, так как мы с командой много путешествуем и времени практически ни на что не остается.

    – После этого интервью, вероятно, вы получите десятки сообщений от русских девушек в социальных сетях...

    – Все бы хорошо, но есть одна проблема – у меня нет социальных сетей. Так что познакомиться со мной в интернете почти нереально.

    – На днях вы ездили в выходной в Самару. Сколько красивых девушек встретили за день?

    – Я бы сказал 20.

    – Сколько красивых девушек за день можно встретить в Суботице?

    – Это маленький городишко, хотя симпатичные девчонки там тоже есть. В России живет куда больше людей, чем в Сербии, поэтому и процент красоток куда выше.

    – Русские девушки самые красивые в мире?

    – Да. Но чтобы никого не обижать, я бы сказал, что они входят в топ-2 в мире вместе с сербками.

    – Допускаете вероятность, что однажды могли бы жениться на русской девушке?

    – Ха, дайте мне время подумать, возможно, позже у меня будет ответ. Я бы согласился сходить на свидание с русской девушкой, но для этого мне нужно выучить язык, потому что они не говорят на английском.

    • «Акрон» купил 21-летнего серба у «Спартака» из Сербии за 500 тысяч евро.
    • У Джурасовича 7 матчей в РПЛ.
    • «Акрон» лишь за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.09.2024 19:56
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DOCTOR PENALTY
    1725904326
    Судя по-всему, уже объявлена охота на Джурасовича. )))
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    ...уефан
    1725904968
    ...вот, зря ты заявил, что пока ты без девушки)...
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    Fialet
    1725910636
    "В России живет куда больше людей, чем в Сербии, поэтому и процент красоток куда выше." - Писец логика... А вообще если уж говорить на эту тему, то самые красивые - украинки.
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    The only one
    1725941193
    чего тупой журналюга пытался добиться? прям допрос устроил ни о чём. Еще бы попытал, кто завалил Кеннеди...
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