Латышонок готов завершить карьеру в «Зените»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок допускает, что закончит карьеру в Петербурге.
– Вы бы хотели попробовать свои силы в Европе?
– Хотел бы, но посмотрим, как все сложится. Я счастлив в «Зените». Провести остаток карьеры в команде было бы большим достижением.
– Цель – стать легендой «Зенита»?
– Я бы так громко не говорил. Хочется стать важным игроком, приносить пользу. Там уже посмотрим. Главное, тренироваться и качественно играть.
- Латышонок куплен летом у «Балтики».
- В 7 матчах сезона РПЛ у Евгения 1 пропущенный мяч.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.