Латышонок готов завершить карьеру в «Зените»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок допускает, что закончит карьеру в Петербурге.

– Вы бы хотели попробовать свои силы в Европе?

– Хотел бы, но посмотрим, как все сложится. Я счастлив в «Зените». Провести остаток карьеры в команде было бы большим достижением.

– Цель – стать легендой «Зенита»?

– Я бы так громко не говорил. Хочется стать важным игроком, приносить пользу. Там уже посмотрим. Главное, тренироваться и качественно играть.