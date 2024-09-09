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    Латышонок готов завершить карьеру в «Зените»

    Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок допускает, что закончит карьеру в Петербурге.

    – Вы бы хотели попробовать свои силы в Европе?

    – Хотел бы, но посмотрим, как все сложится. Я счастлив в «Зените». Провести остаток карьеры в команде было бы большим достижением.

    – Цель – стать легендой «Зенита»?

    – Я бы так громко не говорил. Хочется стать важным игроком, приносить пользу. Там уже посмотрим. Главное, тренироваться и качественно играть.

    • Латышонок куплен летом у «Балтики».
    • В 7 матчах сезона РПЛ у Евгения 1 пропущенный мяч.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.09.2024 18:13
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    Комментарии (3)
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    Гор--google
    1725903321
    Закончить карьеру на болоте мечтают все лавочники.А их ох как много.Бугор у них Терёхин,главный по лавке.Бронтозавр прям.
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    шахта Заполярная
    1725909640
    Как все быстро ****. Пару слабых игр и здравствуй скамейка до конца карьеры.
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    The only one
    1725943043
    Мечтать не вредно. Пожуют и выкинут, как и всех до него. И будет предел мечтаний вернуться в Балтику...
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