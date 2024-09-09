Латышонок отреагировал на информацию, что игроки «Зенита» отказываются находиться рядом с Соболевым

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался о трансфере в команду форварда Александра Соболева.
– Александр Соболев присоединился к «Зениту». Как оцените этот переход?
– Это качественный игрок. Надеюсь, он будет приносить только пользу «Зениту». Положительно отношусь к этому переходу.
– Была новость, что несколько российских игроков отказались сидеть в раздевалке рядом с Соболевым.
– Это какая-то глупость. Не знаю, кто это придумал вообще. Мы провели матч 31 августа, а новость об этом появилась 1 сентября. У команды три выходных. Там на базе даже никого нет. Как кто-то мог отказаться? Просто смех.
- 27-летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- 30 августа петербургский клуб объявил о подписании контракта с игроком по схеме «3+1».
- 14 сентября «Зенит» сыграет в 8-м туре РПЛ против ЦСКА.