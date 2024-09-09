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    • Латышонок отреагировал на информацию, что игроки «Зенита» отказываются находиться рядом с Соболевым

    Латышонок отреагировал на информацию, что игроки «Зенита» отказываются находиться рядом с Соболевым

    Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался о трансфере в команду форварда Александра Соболева.

    Александр Соболев присоединился к «Зениту». Как оцените этот переход?

    – Это качественный игрок. Надеюсь, он будет приносить только пользу «Зениту». Положительно отношусь к этому переходу.

    – Была новость, что несколько российских игроков отказались сидеть в раздевалке рядом с Соболевым.

    – Это какая-то глупость. Не знаю, кто это придумал вообще. Мы провели матч 31 августа, а новость об этом появилась 1 сентября. У команды три выходных. Там на базе даже никого нет. Как кто-то мог отказаться? Просто смех.

    • 27-летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • 30 августа петербургский клуб объявил о подписании контракта с игроком по схеме «3+1».
    • 14 сентября «Зенит» сыграет в 8-м туре РПЛ против ЦСКА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.09.2024 16:54
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    Комментарии (21)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Spartak_forv@
    1725892092
    Глупость какая-то,просто смех.Постелили ему в коридоре, и никаких проблем!
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    Каратель помойников
    1725893775
    Скоро появится новости что не хотят в тот же туалет ходить и как итог обоссут все углы на баклан-арене
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    slavа0508
    1725894504
    О Соболёк попал в стаю волков ...не съедят так зачморят ...
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    Конопляных дел мастер
    1725895075
    А тем не менее не без участия Соболя было забито вчера 3 гола. В каждом приложил усилие.
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    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1725915484
    Неужели кто-то думал, что он скажет по другому.
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1725996351
    Корпоративная этика
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