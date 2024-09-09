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    Газизов: «Ждем Джикию в «Динамо Мх»

    «Динамо Мх» готово подписать защитника Георгия Джикию. Об этом сообщил генеральный директор Шамиль Газизов.

    «Мы уже говорили, что если произойдет подписание Георгия Джикии, то для нас это будет большим усилением. Мы ждем его в Махачкале – мяч сейчас на его стороне. Пока никаких переговоров с Георгием нет, мы его ждем, а сам Джикия может набрать нам в любой момент. Он просто может сказать «Я готов», и для нас этого уже будет достаточно.

    Что касается нашей трансферной компании, то мы подчистую закрыли все позиции. Мы провели неплохую трансферную компанию, но в футболе никогда не говори никогда. Да, может появиться хороший футболист, который идеально подойдет «Динамо», но в большинстве своем мы выполнили трансферные задачи на это лето. Мы уже работаем над зимним трансферным окном», – сказал Газизов.

    • Ранее Sport24 сообщил, что Джикия пока не смог подписать контракт с клубами из Турции и ОАЭ из-за его требований по зарплате.
    • Летнее трансферное окно в России закрывается 12 сентября.
    • Газизов и Джикия знакомы по работе в «Спартаке».

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    Источник: Sport24

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    09.09.2024 16:49
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