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    • Кривцов – о трансфере Волкова из «Краснодара» в «Зенит»: «Поддерживаю тебя, Сережа»

    Кривцов – о трансфере Волкова из «Краснодара» в «Зенит»: «Поддерживаю тебя, Сережа»

    Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов на ютуб-канале Nobel оценил трансфер своего бывшего партнера Сергея Волкова в «Зенит».

    – Как тебе трансфер Волкова в «Зенит»?

    – Прекрасный.

    – Это он так сказал, а ты как?

    – Я так же, я поддерживаю тебя, Серeжа (улыбается). Была неожиданность, что «Зенит» будет его покупать. Где-то прочитал, что «Зенит» хочет Волкова, но я думал, что, в принципе, «Краснодар» не будет отдавать его, потому что он как бы играл все игры, когда был Ивич и когда пришeл Мурат Олегович, он играл большинство игр. И не понимал просто смысл «Краснодару» продавать защитника, если у нас Сергей Петров был на травме и у нас было два крайних защитника, смысл отдавать, чтобы оставаться одному? Непонятный был трансфер, поэтому не верил.

    • Волков летом перешел в «Зенит» из «Краснодара» за 5 миллионов евро.
    • В новом сезоне в его активе 6 матчей (361 минута) без голевых действий.
    • Волков травмировался.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.09.2024 14:24
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    Айболид
    1725889378
    Тремя часами ранее - "Кривцов недоволен поведением Волкова после ухода из «Краснодара»: «Некрасивый поступок».
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