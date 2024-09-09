Кривцов – о трансфере Волкова из «Краснодара» в «Зенит»: «Поддерживаю тебя, Сережа»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов на ютуб-канале Nobel оценил трансфер своего бывшего партнера Сергея Волкова в «Зенит».

– Как тебе трансфер Волкова в «Зенит»?

– Прекрасный.

– Это он так сказал, а ты как?

– Я так же, я поддерживаю тебя, Серeжа (улыбается). Была неожиданность, что «Зенит» будет его покупать. Где-то прочитал, что «Зенит» хочет Волкова, но я думал, что, в принципе, «Краснодар» не будет отдавать его, потому что он как бы играл все игры, когда был Ивич и когда пришeл Мурат Олегович, он играл большинство игр. И не понимал просто смысл «Краснодару» продавать защитника, если у нас Сергей Петров был на травме и у нас было два крайних защитника, смысл отдавать, чтобы оставаться одному? Непонятный был трансфер, поэтому не верил.