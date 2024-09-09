Джурасович из «Акрона» сообщил, сколько тратит денег в месяц

Летний новичок «Акрона» Алекса Джурасович высказался о тратах в России.

– Сколько вам нужно денег, чтобы комфортно прожить месяц? Можете сравнить траты в Сербии и России?

– В Сербии я жил в одном доме с родителями и сестрой, поэтому никогда толком за финансами не следил и не подсчитывал. В России мы постоянно путешествуем на выезды, часто играем, и у меня даже времени-то нет тратить деньги. В Тольятти, как и в Суботице, цены не особо высокие, поэтому в месяц у меня выходит где-то 20-30 тысяч рублей, но точно меньше 50.

– Вы вообще что-то покупали в России?

– C первой зарплаты взял «Nintendo», чтобы играть со Степаном Лончаром во время переездов. Еще приобрел несколько футболок, какой-то спортивной одежды и все. Пару дней назад впервые послал деньги родителям. Надеюсь, смогу купить им и сестре что-то существенное, когда приеду.