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    • Джурасович из «Акрона» сообщил, сколько тратит денег в месяц

    Джурасович из «Акрона» сообщил, сколько тратит денег в месяц

    Летний новичок «Акрона» Алекса Джурасович высказался о тратах в России.

    – Сколько вам нужно денег, чтобы комфортно прожить месяц? Можете сравнить траты в Сербии и России?

    – В Сербии я жил в одном доме с родителями и сестрой, поэтому никогда толком за финансами не следил и не подсчитывал. В России мы постоянно путешествуем на выезды, часто играем, и у меня даже времени-то нет тратить деньги. В Тольятти, как и в Суботице, цены не особо высокие, поэтому в месяц у меня выходит где-то 20-30 тысяч рублей, но точно меньше 50.

    – Вы вообще что-то покупали в России?

    – C первой зарплаты взял «Nintendo», чтобы играть со Степаном Лончаром во время переездов. Еще приобрел несколько футболок, какой-то спортивной одежды и все. Пару дней назад впервые послал деньги родителям. Надеюсь, смогу купить им и сестре что-то существенное, когда приеду.

    • «Акрон» купил 21-летнего серба у «Спартака» из Сербии за 500 тысяч евро.
    • У Джурасовича 7 матчей в РПЛ.
    • «Акрон» лишь за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.09.2024 13:06
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