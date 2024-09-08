Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Павлюченко – о курьезном автоголе: «Тренер перед матчем попросил сыграть за него, а я на седьмой минуте забил в свои»

    Павлюченко – о курьезном автоголе: «Тренер перед матчем попросил сыграть за него, а я на седьмой минуте забил в свои»

    Бывший форвард «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко рассказал забавную историю про автогол.

    «Бывало, я и в свои ворота забивал, когда надо было выигрывать. Это история.

    Игра вечером. Тренер вызывает. До этого мы проиграли пять или шесть матчей. Тренер говорит: «Ром, ставлю тебя в состав. Если не выиграем, меня уволят. Можешь сыграть на 40 процентов за меня, а на 60 – за команду?».

    Я отвечаю: «Тренер, спи спокойно». Бутсы начистил, разминка. Седьмая минута – в свои как дал! На него смотрю – он сидит с опущенной головой», – рассказал Павлюченко на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    • Павлюченко в 2003-2008 годах провел за «Спартак» в РПЛ 141 матч, забил 69 голов.
    • В Европе Роман выступал за «Тоттенхэм».
    • Со сборной России игрок брал бронзу Евро-2008.

    Новости по теме
    Павлюченко: «Из нынешней сборной России пригласил бы на Евро-2008 только одного игрока» 1
    Павлюченко сыграет в гала-матче в честь юбилея «Лукойл Арены» 2
    42-летняя жена Павлюченко похвасталась фигурой на отдыхе в Турции 12
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2024 14:39
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    R_a_i_n
    1725800524
    Тот матч мы выиграли вроде.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+