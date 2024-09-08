Павлюченко – о курьезном автоголе: «Тренер перед матчем попросил сыграть за него, а я на седьмой минуте забил в свои»

Бывший форвард «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко рассказал забавную историю про автогол.

«Бывало, я и в свои ворота забивал, когда надо было выигрывать. Это история.

Игра вечером. Тренер вызывает. До этого мы проиграли пять или шесть матчей. Тренер говорит: «Ром, ставлю тебя в состав. Если не выиграем, меня уволят. Можешь сыграть на 40 процентов за меня, а на 60 – за команду?».

Я отвечаю: «Тренер, спи спокойно». Бутсы начистил, разминка. Седьмая минута – в свои как дал! На него смотрю – он сидит с опущенной головой», – рассказал Павлюченко на ютуб-канале «Это футбол, брат!».