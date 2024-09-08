Сафонов рассказал, как проходит изучение французского языка

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался об изучении французского языка.

«Французский идет тяжело, скажем честно. Далер вообще хорошо общается. Как я понимаю, у него вообще хобби – изучение языков. Пока мы летели, он с книжечкой сидел, и там уже не просто слова, а какие-то фразы, выражения.

Так что я думаю, Далер Кузяев получше во французском разбирается. В ресторане спокойно общался по-французски. Так что Далер – мой кумир.

Я пару фраз [после матча во Франции] сказать могу, но полное интервью… обсудить какие-то темы помимо футбола, наверное, будет тяжело», – сказал Сафонов в видео в сообществе сборной России в VK.