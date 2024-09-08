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    • Сафонов рассказал, как проходит изучение французского языка

    Сафонов рассказал, как проходит изучение французского языка

    Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался об изучении французского языка.

    «Французский идет тяжело, скажем честно. Далер вообще хорошо общается. Как я понимаю, у него вообще хобби – изучение языков. Пока мы летели, он с книжечкой сидел, и там уже не просто слова, а какие-то фразы, выражения.

    Так что я думаю, Далер Кузяев получше во французском разбирается. В ресторане спокойно общался по-французски. Так что Далер – мой кумир.

    Я пару фраз [после матча во Франции] сказать могу, но полное интервью… обсудить какие-то темы помимо футбола, наверное, будет тяжело», – сказал Сафонов в видео в сообществе сборной России в VK.

    • 25-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом за 20 миллионов евро.
    • Матвей еще не дебютировал за парижан в официальном матче.
    • Сафонов – самый дорогой вратарь России (20 миллионов евро).

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    Источник: Sport24

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    08.09.2024 12:04
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1725792558
    ...страшно себе даже представить французский с прононсом в исполнении Мэтью)...
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    k611
    1725814946
    Играл бы. Язык дело времени
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