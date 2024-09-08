Орлов обвинил РФС в глупости из-за поездки сборной России во Вьетнам

Комментатор Геннадий Орлов критически высказался в адрес РФС за организацию поездки сборной России во Вьетнам.

Товарищеский матч России против Таиланда отменили из-за тайфуна.

Ранее состоялся матч Вьетнам – Россия (0:3).

Сборная России проводит только товарищеские встречи.

«Я в 1966 году летал с «Зенитом» играть в Бирму три матча товарищеских – там субтропики, температура под 40, влажность – 90%. То есть то, что сейчас во Вьетнаме, куда полетела наша сборная. Это пытка, это испытание, я не понимаю, зачем это сейчас РФС сделал, послали туда нашу команду. Это глупость!

Самая лучшая идея – сыграть нашей сборной против сборной легионеров РПЛ. Ведь в таких перерывах много иностранцев остается. И этот матч, думаю, собрал бы и «Лужники». Вот это была бы проверка.

Потому что, что это за проверка – Вьетнам и Таиланд? Ну, пожалейте игроков! Врач сборной сам говорит – тяжелейшие условия. Так и зачем эти условия, зачем вы сами себе трудности ищете? Вам же не надо там никаких мировых турниров играть… Я на себе это испытал. Мы тогда в Бирме менялись как в хоккее – нам разрешили обратные замены делать. И бежали сразу в раздевалку под кондиционер подышать. А на поле было просто невозможно. Поэтому, повторюсь, я не понимаю, зачем все это», – сказал Орлов.