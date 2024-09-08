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    • Орлов обвинил РФС в глупости из-за поездки сборной России во Вьетнам

    Орлов обвинил РФС в глупости из-за поездки сборной России во Вьетнам

    Комментатор Геннадий Орлов критически высказался в адрес РФС за организацию поездки сборной России во Вьетнам.

    • Товарищеский матч России против Таиланда отменили из-за тайфуна.
    • Ранее состоялся матч Вьетнам – Россия (0:3).
    • Сборная России проводит только товарищеские встречи.

    «Я в 1966 году летал с «Зенитом» играть в Бирму три матча товарищеских – там субтропики, температура под 40, влажность – 90%. То есть то, что сейчас во Вьетнаме, куда полетела наша сборная. Это пытка, это испытание, я не понимаю, зачем это сейчас РФС сделал, послали туда нашу команду. Это глупость!

    Самая лучшая идея – сыграть нашей сборной против сборной легионеров РПЛ. Ведь в таких перерывах много иностранцев остается. И этот матч, думаю, собрал бы и «Лужники». Вот это была бы проверка.

    Потому что, что это за проверка – Вьетнам и Таиланд? Ну, пожалейте игроков! Врач сборной сам говорит – тяжелейшие условия. Так и зачем эти условия, зачем вы сами себе трудности ищете? Вам же не надо там никаких мировых турниров играть… Я на себе это испытал. Мы тогда в Бирме менялись как в хоккее – нам разрешили обратные замены делать. И бежали сразу в раздевалку под кондиционер подышать. А на поле было просто невозможно. Поэтому, повторюсь, я не понимаю, зачем все это», – сказал Орлов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.09.2024 09:39
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    Комментарии (12)
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    Taps
    1725781770
    Орлов, а бабло пилить где ?
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    ...уефан
    1725781786
    ...интересы чиновников РФС не совпадают с интересами сборной и зрителей... Интерес в схемах распила и откатов...
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    Freyd
    1725783260
    Глупость это вообще тратить время на сборную,пока не вернут.
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    Конопляных дел мастер
    1725784469
    А что тут непонятного? Вьетнам нынче популярное направление у курортного. Вот под шумок сборной футбольные и около футбольные чиновники сгоняли нахаляву искупаться и позагорать в пятизвёздном отеле
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    Spartak_forv@
    1725786307
    Какая интересная идея однако.Вообще можно играть с разными сборными,не выезжая из страны.Сборная Бразилии (легионеры), сборная Аргентины (легионеры) и т.д. и т.п.))
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    FCSpartakM
    1725789130
    и апеллировать погодой, то реально какой смысл ехать, когда в Европе нет такой погоды и ты не будешь играть при таких условиях примерно никогда.
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    FWSPM
    1725789333
    Действительно глупость полная
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    Номэд
    1725794039
    Геннадий Орлов - 1966—1967 Зенит (Ленинград) - 5 (0) Из пяти матчей за бом.жей, три из них в товарняках в бирме отыграл.
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    Каратель помойников
    1725797160
    Лучше бы все к Генке на дачу,картошку выкопали, огород убрали,а потом шашлыки, девочки...
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    Michaelbohm
    1725907775
    В мьянме(бирма) там субэкваториальный климат,а на счёт матча с Вьетнамом лучше играть чем не играть вообще,а игра со сборной легионеров вот это глупость
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