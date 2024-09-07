Мостовой оценил трансферную политику «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил трансферную политику клуба.

«Уже много раз мы говорили о том, что приходят новые люди и по-новому метут. Было бы странно, если бы в «Спартак» пришел новый спортивный директор и сказал, что нам никто не нужен. На этом все зарабатывают деньги. При Гильермо Абаскале незаменимым защитником был Алексис Дуарте. Сейчас никто не знает, где он. Вроде бы выставлен на трансфер.

А что касается Рикарду Мангаша, если он нормальный игрок, значит, нормальный. В принципе все, кого «Спартак» купил, хорошие ребята. Да и те, кто был, тоже неплохие. При Абаскале Тео Бонгонда сидел в запасе, сейчас он играет», – сказал Мостовой.