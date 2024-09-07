Глушаков исключил трансфер Промеса в «Химки»: «В России Квинси пойдет только в «Спартак»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не верит в трансфер Квинси Промеса в команду.

– В «Химках» Квинси не хочешь видеть?

– А почему не в «Спартаке»? Думаю, он не перейдет в «Химки». В России он пойдет только в «Спартак».