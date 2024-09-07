Глушаков исключил трансфер Промеса в «Химки»: «В России Квинси пойдет только в «Спартак»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не верит в трансфер Квинси Промеса в команду.
– В «Химках» Квинси не хочешь видеть?
– А почему не в «Спартаке»? Думаю, он не перейдет в «Химки». В России он пойдет только в «Спартак».
- Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции 32-летнего футболиста из ОАЭ.