Рабинер упрекнул РФС за поездку сборной во Вьетнам

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер критически высказался в адрес РФС за организацию поездки сборной России во Вьетнам.

Товарищеский матч России против Таиланда отменили из-за тайфуна.

Ранее состоялся матч Вьетнам – Россия (0:3).

Сборная России проводит только товарищеские встречи.

«Что касается сорванного из-за тайфуна в Ханое матча сборной России по футболу с Таиландом, то хочется в первую очередь посочувствовать игрокам, тренерам и персоналу, которые и в переделку такую угодили, и один матч из двух не сыграли, и еще как-то выбраться оттуда должны. Не они посылали себя Бог знает куда и, глобально, Бог знает зачем. Теперь они прилетят в свои клубы в разобранном состоянии с одним вопросом: что это вообще было?

Поставьте себя на место того же Сафонова, которого сорвали из Парижа, чтобы он пролетел полмира и не сыграл ни минуты, поскольку его планировали именно на матч с Таиландом. Хорошо, еще «Атланта», для которой каждое очко в борьбе за плей-офф на вес золота, Миранчука не отпустила. Слетал бы он, на которого там делается большая ставка, из США во Вьетнам и обратно – чтобы что? Матвей-то в Париже хоть на лавке сидит, а Алексея взяли, чтобы он помог здесь и сейчас.

А вот почему РФС погнал сборную в такую даль и не было ли альтернатив менее энергозатратных и более смысловых – неплохо было бы разобраться. Что дал матч с Вьетнамом, кроме диалога между Карпиным и Круговым после замены во всей этой адовой влажности: «Что, умер?» – «Погиб! Уже на десятой минуте!» – «Второго тайма?» – «Первого!» Интервью потом Круговой давал лежа...

Коль скоро сборной надо играть, то в те слоты, когда не находится приличных соперников во вменяемых локациях, лучше бы организовать серию матчей между национальной командой и ведущими клубами РПЛ в городах этих клубов. Для того же Карпина это будет намного информативнее – матч против сыгранного клуба, мотивированного задачей обыграть сборную (игроки из этого клуба за него и должны играть, а может, по тайму), и без долгих перелетов, будет штабу определенно полезен. И кассу в Москве, Питере, Краснодаре и далее по списку можно собрать приличную.

А пока – команде благополучно пережить стихию и добраться домой. Случившееся – метафора того, что в Азию нашему футболу переходить ни при каких обстоятельствах нельзя», – написал Рабинер.