Журналист Marca рассказал, как в Испании относятся к Мостовому

Редактор авторитетной испанской газеты Marca Хуан Кастро рассказал об отношении в стране к Валерию Карпину и Александру Мостовому.

«На мой взгляд, в Испании Карпина и Мостового уважают одинаково.

Карпин провел больше матчей, он один из самых опытных легионеров в истории Ла Лиги, а Мостовой забил больше красивых мячей, творил на поле. Они оба были отличными футболистами», – сказал Кастро.