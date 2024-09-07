Журналист Marca рассказал, как в Испании относятся к Мостовому

Редактор авторитетной испанской газеты Marca Хуан Кастро рассказал об отношении в стране к Валерию Карпину и Александру Мостовому.
«На мой взгляд, в Испании Карпина и Мостового уважают одинаково.
Карпин провел больше матчей, он один из самых опытных легионеров в истории Ла Лиги, а Мостовой забил больше красивых мячей, творил на поле. Они оба были отличными футболистами», – сказал Кастро.
- Оба игрока выступали за «Сельту».
- Карпин сейчас тренирует сборную России и «Ростов».
- Мостовой получает тренерскую лицензию.