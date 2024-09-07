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    • Журналист Marca рассказал, как в Испании относятся к Мостовому

    Журналист Marca рассказал, как в Испании относятся к Мостовому

    Редактор авторитетной испанской газеты Marca Хуан Кастро рассказал об отношении в стране к Валерию Карпину и Александру Мостовому.

    «На мой взгляд, в Испании Карпина и Мостового уважают одинаково.

    Карпин провел больше матчей, он один из самых опытных легионеров в истории Ла Лиги, а Мостовой забил больше красивых мячей, творил на поле. Они оба были отличными футболистами», – сказал Кастро.

    • Оба игрока выступали за «Сельту».
    • Карпин сейчас тренирует сборную России и «Ростов».
    • Мостовой получает тренерскую лицензию.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.09.2024 19:57
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    Комментарии (2)
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    BRO_football
    1725733934
    Щас бы Карпина и Мостового вспоминать, когда в Испании за столько лет были звёзды и получше
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    k611
    1725735882
    Карпин становился серебряным призёром чемпионата Испании в составе Реал Сосьедада.
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