«Дубай Юнайтед» планирует заработать на Промесе

Генеральный директор «Дубай Юнайдет» Илья Чебану раскрыл планы на новичка команды Квинси Промеса.
– Обсуждали будущее Квинси с руководством «Спартака»?
– Мы на связи. Изначально я общался с Олегом Александровичем Малышевым. Переговорили и неожиданно получил максимальное доверие и поддержку. На словах «Спартак» поддержал Промеса, они рады, что у него есть возможность начать тренироваться с профессиональной командой и играть в официальных матчах.
А про будущее… Конечно, обсудили, что Квинси становится игроком нашей команды. «Спартак» заинтересован, чтобы он вернулся при определенных юридических обстоятельствах, если все хорошо завершится для Промеса. Но эти вопросы будем обсуждать в будущем, когда все это, дай бог, произойдет.
– То есть в голове держите, что на Квинси можно заработать денежку, продав его в «Спартак»?
– Отвечу на вопрос сухо. И спортивный директор, и я четко понимаем, что Квинси – это суперактив для нашего клуба. Понимаем, что если он начнет хорошо играть и решатся личные вопросы, он будет привлекателен, и это актив, который можно продать и заработать деньги для клуба.
- Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции 32-летнего футболиста из ОАЭ.