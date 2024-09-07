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    «Дубай Юнайтед» планирует заработать на Промесе

    Генеральный директор «Дубай Юнайдет» Илья Чебану раскрыл планы на новичка команды Квинси Промеса.

    – Обсуждали будущее Квинси с руководством «Спартака»?

    – Мы на связи. Изначально я общался с Олегом Александровичем Малышевым. Переговорили и неожиданно получил максимальное доверие и поддержку. На словах «Спартак» поддержал Промеса, они рады, что у него есть возможность начать тренироваться с профессиональной командой и играть в официальных матчах.

    А про будущее… Конечно, обсудили, что Квинси становится игроком нашей команды. «Спартак» заинтересован, чтобы он вернулся при определенных юридических обстоятельствах, если все хорошо завершится для Промеса. Но эти вопросы будем обсуждать в будущем, когда все это, дай бог, произойдет.

    – То есть в голове держите, что на Квинси можно заработать денежку, продав его в «Спартак»?

    – Отвечу на вопрос сухо. И спортивный директор, и я четко понимаем, что Квинси – это суперактив для нашего клуба. Понимаем, что если он начнет хорошо играть и решатся личные вопросы, он будет привлекателен, и это актив, который можно продать и заработать деньги для клуба.

    • Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.
    • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции 32-летнего футболиста из ОАЭ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.09.2024 18:23
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    Комментарии (7)
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    Цугундeр
    1725723012
    ))) Гыыыыы. Итак понятно ,что нрк/трафик должен работать без остановок .) Чебану не даст слабину.
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    ...уефан
    1725723918
    ...румын-румыном, а свой гешефт тож иметь желает)...
    Ответить
    Айболид
    1725726370
    Покарает вас Аллах за бизьнес на дурмане .
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    Айболид
    1725727564
    Кто про что , а "персонаж" один всё свою подпольную шиномонтажку пиарит .
    Ответить
    MazaiNN
    1725729874
    Гори оно все синем пламенем. ( кальяньщик Мустафа)
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    САНЁК17
    1725732226
    Может Дубайские сами придумали о ликвидации из великого клуба и к себе приписали
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