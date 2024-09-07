Глушаков оценил решение Промеса перейти в «Дубай Юнайтед»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал трансфер Квинси Промеса в «Дубай Юнайтед».
– Квинси быстро согласился на этот переход?
– Да, на следующий день созвонились и приняли решение. Ему прежде всего нужна игровая практика, быть в тонусе. Если Квинси не может уехать оттуда, уже лучше играть за «Юнайтед», чем сидеть без дела. Промес принял правильное решение.
– Какое у него сейчас настроение?
– Как всегда – позитивное. Не услышал, что ему плохо.
- Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции 32-летнего футболиста из ОАЭ.