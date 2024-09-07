Глушаков оценил решение Промеса перейти в «Дубай Юнайтед»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал трансфер Квинси Промеса в «Дубай Юнайтед».

– Квинси быстро согласился на этот переход?

– Да, на следующий день созвонились и приняли решение. Ему прежде всего нужна игровая практика, быть в тонусе. Если Квинси не может уехать оттуда, уже лучше играть за «Юнайтед», чем сидеть без дела. Промес принял правильное решение.

– Какое у него сейчас настроение?

– Как всегда – позитивное. Не услышал, что ему плохо.