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    Глушаков оценил решение Промеса перейти в «Дубай Юнайтед»

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал трансфер Квинси Промеса в «Дубай Юнайтед».

    – Квинси быстро согласился на этот переход?

    – Да, на следующий день созвонились и приняли решение. Ему прежде всего нужна игровая практика, быть в тонусе. Если Квинси не может уехать оттуда, уже лучше играть за «Юнайтед», чем сидеть без дела. Промес принял правильное решение.

    – Какое у него сейчас настроение?

    – Как всегда – позитивное. Не услышал, что ему плохо.

    • Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.
    • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции 32-летнего футболиста из ОАЭ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.09.2024 17:56
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