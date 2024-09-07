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    В «Дубай Юнайтед» ответили, считают ли Промеса топ-игроком

    Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илья Чебану заявил, что новичок команды Квинси Промес – топ-футболист.

    – Вы рассказывали, что доктора провели много тестов с Квинси, которые показали только положительные результаты. Как сами бы оценили его форму по трем тренировкам?

    – Я наблюдал только за одной тренировкой. Однозначно в понимании игры и футбольном исполнении Квинси – топ-игрок, наверное, лучший сейчас в Эмиратах. Но даже 3 дня не могут дать полной картинки. Мы не хотим разбрасываться лозунгами, рады, что он здоров, что в хорошей готовности. Готовы помочь ему набрать максимальные физические кондиции, у нас реально очень хорошая инфраструктура.

    Первая игра состоится 15 сентября, начинается чемпионат. Для Квинси, наверное, первый матч уже завтра, мы проводим товарищескую встречу. После нее буду больше готов ответить на вопрос про физическую форму.

    • Летом контракт Квинси со «Спартаком» истек. На этой неделе он подписал соглашение с «Дубай Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ.
    • Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
    • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.09.2024 17:31
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