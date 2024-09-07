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    Стала известна дата дебюта Промеса за «Дубай Юнайтед»

    Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илья Чебану сообщил, что новичок Квинси Промес дебютирует завтра, 8 сентября.

    – Завтра и 15-го Промес сможет выйти в стартовом составе? Или он будет получать время дозировано в конце матчей?

    – Кроме Квинси, у нас очень хорошее приобретение – главный тренер Арно Бюйтенвег. Тоже голландец, но в 17 лет переехал в Испанию, долго работал в «Мальорке», а последние 10 лет в Катаре и Эмиратах. Очень сильный специалист. Мы пока не разговаривали про завтрашнюю игру, но вечером обсудим. Арно будет делать так, как лучше для команды и самого Квинси.

    Сколько минут он завтра сыграет, я не знаю, но все будет дозировано – главное, помочь игроку, никто не будет делать глупостей и не перегружать его. При этом уверен, что Квинси завтра сыграет, а дальше пойдет подготовка к первому официальному матчу.

    • Летом контракт Квинси со «Спартаком» истек. На этой неделе он подписал соглашение с «Дубай Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ.
    • Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
    • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.09.2024 17:14
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