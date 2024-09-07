Стала известна дата дебюта Промеса за «Дубай Юнайтед»

Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илья Чебану сообщил, что новичок Квинси Промес дебютирует завтра, 8 сентября.

– Завтра и 15-го Промес сможет выйти в стартовом составе? Или он будет получать время дозировано в конце матчей?

– Кроме Квинси, у нас очень хорошее приобретение – главный тренер Арно Бюйтенвег. Тоже голландец, но в 17 лет переехал в Испанию, долго работал в «Мальорке», а последние 10 лет в Катаре и Эмиратах. Очень сильный специалист. Мы пока не разговаривали про завтрашнюю игру, но вечером обсудим. Арно будет делать так, как лучше для команды и самого Квинси.

Сколько минут он завтра сыграет, я не знаю, но все будет дозировано – главное, помочь игроку, никто не будет делать глупостей и не перегружать его. При этом уверен, что Квинси завтра сыграет, а дальше пойдет подготовка к первому официальному матчу.