Посол РФ во Вьетнаме сделал заявление по поводу сборной России

Посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко прокомментировал ситуацию вокруг сборной России.
- Команда не может вылететь из Ханоя в Москву из-за непогоды.
- Из-за тайфуна отменили товарищеский матч Россия – Таиланд.
«Очень жаль, что прибытие супертайфуна «Яги» совпало со временем пребывания сборной России во Вьетнаме. К сожалению для болельщиков, из соображений безопасности местные власти приняли единственно верное решение – отменить встречу с Таиландом.
Посольство России во Вьетнаме окажет всю необходимую помощь и содействие нашей национальной команде в сложившейся ситуации», – сказал Бездетко.
- Сборная России проводит только товарищеские матчи.