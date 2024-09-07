Посол РФ во Вьетнаме сделал заявление по поводу сборной России

Посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко прокомментировал ситуацию вокруг сборной России.

Команда не может вылететь из Ханоя в Москву из-за непогоды.

Из-за тайфуна отменили товарищеский матч Россия – Таиланд.

«Очень жаль, что прибытие супертайфуна «Яги» совпало со временем пребывания сборной России во Вьетнаме. К сожалению для болельщиков, из соображений безопасности местные власти приняли единственно верное решение – отменить встречу с Таиландом.

Посольство России во Вьетнаме окажет всю необходимую помощь и содействие нашей национальной команде в сложившейся ситуации», – сказал Бездетко.