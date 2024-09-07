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    • Посол РФ во Вьетнаме сделал заявление по поводу сборной России

    Посол РФ во Вьетнаме сделал заявление по поводу сборной России

    Посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко прокомментировал ситуацию вокруг сборной России.

    • Команда не может вылететь из Ханоя в Москву из-за непогоды.
    • Из-за тайфуна отменили товарищеский матч Россия – Таиланд.

    «Очень жаль, что прибытие супертайфуна «Яги» совпало со временем пребывания сборной России во Вьетнаме. К сожалению для болельщиков, из соображений безопасности местные власти приняли единственно верное решение – отменить встречу с Таиландом.

    Посольство России во Вьетнаме окажет всю необходимую помощь и содействие нашей национальной команде в сложившейся ситуации», – сказал Бездетко.

    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2024 17:01
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    bset
    1725718087
    Сафонов гений. Вместо тренировок в Париже выбрал перелет на другой конец света, чтобы на скамейке первый матч просидеть и сидеть в номере вместо второго матча)
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    ...уефан
    1725719436
    ..."Мы ехали-ехали и наконец, приехали"(с)... Играем в доту, ждём погоды!)...
    Ответить
    MazaiNN
    1725721197
    Я в Ханое по салонам похАжу.. И на тайских на вьетнамок поглЯжу..
    Ответить
    NewLife
    1725722432
    Вот Бездетко крут, готов даже тайфун остановить)
    Ответить
    subbotaspartak
    1725722813
    Бездарное бессмысленное турне
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    Интерес
    1725723140
    НАдо было играть в Сант-Яго,там 8-0,и никакого Яго.
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