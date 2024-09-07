Стало известно психологическое состояние Промеса

Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илья Чебану рассказал о психологических кондициях новичка команды Квинси Промеса.
– Какое впечатление на вас при личной встрече произвел Промес? Насколько уверенно он выглядел в психологическом плане?
– Лично на меня он произвел положительное впечатление. Очень бодрый, мотивированный. В максимально хорошем психологическом состоянии, по крайней мере, в те дни, когда я с ним встречался, общался. Сегодня третий день, как он тренируется в клубе. Но я думаю, надо понимать, что Промес большой профессионал и уже взрослый человек, поэтому сто процентов внутри него что-то есть.
Когда выйдет сыграть в первом матче, забьет первый гол, это поможет ему быстрее вернуться в профессиональный футбол и получить дополнительную радость для себя. Я уверен, что внутри он, конечно, переживает, хотя никто этого не видит. Но именно в команде о нем суперпозитивное мнение.
- Летом контракт Квинси со «Спартаком» истек. На этой неделе он подписал соглашение с «Дубай Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ.
- Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.