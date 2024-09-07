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    Стало известно психологическое состояние Промеса

    Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илья Чебану рассказал о психологических кондициях новичка команды Квинси Промеса.

    – Какое впечатление на вас при личной встрече произвел Промес? Насколько уверенно он выглядел в психологическом плане?

    – Лично на меня он произвел положительное впечатление. Очень бодрый, мотивированный. В максимально хорошем психологическом состоянии, по крайней мере, в те дни, когда я с ним встречался, общался. Сегодня третий день, как он тренируется в клубе. Но я думаю, надо понимать, что Промес большой профессионал и уже взрослый человек, поэтому сто процентов внутри него что-то есть.

    Когда выйдет сыграть в первом матче, забьет первый гол, это поможет ему быстрее вернуться в профессиональный футбол и получить дополнительную радость для себя. Я уверен, что внутри он, конечно, переживает, хотя никто этого не видит. Но именно в команде о нем суперпозитивное мнение.

    • Летом контракт Квинси со «Спартаком» истек. На этой неделе он подписал соглашение с «Дубай Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ.
    • Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
    • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.09.2024 16:26
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    Комментарии (17)
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    ...уефан
    1725716036
    ...рви сетки арабских ворот, Антоха! А зимой рви когти в нашу сторону!...
    Ответить
    Romeo 123
    1725721755
    Какое может быть состояние у преступника, да и насРать на него
    Ответить
    NewLife
    1725722301
    Характер стойкий, нордический, как и у всех в Суринаме)).
    Ответить
    Зеркальный
    1725725148
    Да он на всё клал, и на закон, и на розовых, кайфует от души чернозем
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