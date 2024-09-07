Глушаков сказал, кто будет принимать решение о возвращении Промеса в «Спартак»

Денис Глушаков оценил перспективы Квинси Промеса вернуться в «Спартак».

– Как настроен Квинси сейчас: готов ли вернуться зимой в Спартак?

– Безусловно, он очень хочет вернуться. Но получится у него это или нет – будет решать уже сверхвысшее руководство.