Глушаков сказал, кто будет принимать решение о возвращении Промеса в «Спартак»

Денис Глушаков оценил перспективы Квинси Промеса вернуться в «Спартак».
– Как настроен Квинси сейчас: готов ли вернуться зимой в Спартак?
– Безусловно, он очень хочет вернуться. Но получится у него это или нет – будет решать уже сверхвысшее руководство.
- Промес зимой не смог вернуться в Москву из Дубая из-за проблем с законом.
- Летом его контракт со «Спартаком» истек. На этой неделе он подписал соглашение с «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.
- Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.