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    • Глушаков сказал, кто будет принимать решение о возвращении Промеса в «Спартак»

    Глушаков сказал, кто будет принимать решение о возвращении Промеса в «Спартак»

    Денис Глушаков оценил перспективы Квинси Промеса вернуться в «Спартак».

    – Как настроен Квинси сейчас: готов ли вернуться зимой в Спартак?

    – Безусловно, он очень хочет вернуться. Но получится у него это или нет – будет решать уже сверхвысшее руководство.

    • Промес зимой не смог вернуться в Москву из Дубая из-за проблем с законом.
    • Летом его контракт со «Спартаком» истек. На этой неделе он подписал соглашение с «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.
    • Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
    • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: Sport24

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    07.09.2024 10:53
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    MazaiNN
    1725697516
    ,,сверхвысшее руководство,, - это кто? Позвольте узнать.
    Ответить
    Цугундeр
    1725700132
    Сверхвысшее недоразумение оценивает чьи-то перспективы..
    Ответить
    Айболид
    1725704995
    Банщик со связями у сверхвысших . Фильм с Л.Куравлёвым наверно любит смотреть .
    Ответить
    subbotaspartak
    1725710453
    "Глушаков сказал, кто будет принимать решение о возвращении Промеса в «Спартак»"...- ...будет решать уже сверхвысшее руководство." Денис Ванга.
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    Конопляных дел мастер
    1725713430
    Это будет зашквар от свинарни! И так укрывали больше года преступника и были подельниками. гыгы!
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