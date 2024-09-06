У Okko возник сбой во время трансляции Лиги наций – сервис эксклюзивно показывает ЛЧ в России

В эти минуты проходят матчи Лиги наций. Эксклюзивно в России их показывает сервис Okko, но у него возникли неполадки.
«Дорогие пользователи!
У ряда клиентов, которые пользуются Okko через операционную систему Windows в РФ, могут наблюдаться проблемы с работой сайта. Наши специалисты в курсе ситуации и оперативно выявили, что проблема вызвана отключением ряда сервисов на стороне серверов компании Microsoft.
Мы стараемся найти максимально оперативное решение, которое поможет восстановить бесперебойную работу Okko.
Спасибо, что остаетесь с нами», – написали в Okko.
- В этом еврокубковом сезоне сервис эксклюзивно транслирует в России ЛЧ и другие турниры.
- Ранее Okko транслировал АПЛ, Примеру.
- На сервисе работает комментатор Владимир Стогниенко, работавший на финалах ЧМ и Евро.