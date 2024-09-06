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    • У Okko возник сбой во время трансляции Лиги наций – сервис эксклюзивно показывает ЛЧ в России

    У Okko возник сбой во время трансляции Лиги наций – сервис эксклюзивно показывает ЛЧ в России

    В эти минуты проходят матчи Лиги наций. Эксклюзивно в России их показывает сервис Okko, но у него возникли неполадки.

    «Дорогие пользователи!

    У ряда клиентов, которые пользуются Okko через операционную систему Windows в РФ, могут наблюдаться проблемы с работой сайта. Наши специалисты в курсе ситуации и оперативно выявили, что проблема вызвана отключением ряда сервисов на стороне серверов компании Microsoft.

    Мы стараемся найти максимально оперативное решение, которое поможет восстановить бесперебойную работу Okko.

    Спасибо, что остаетесь с нами», – написали в Okko.

    • В этом еврокубковом сезоне сервис эксклюзивно транслирует в России ЛЧ и другие турниры.
    • Ранее Okko транслировал АПЛ, Примеру.
    • На сервисе работает комментатор Владимир Стогниенко, работавший на финалах ЧМ и Евро.

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    Источник: телеграм-канал Okko

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    06.09.2024 22:18
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    Комментарии (1)
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    кайрос
    1725651453
    В этом еврокубковом сезоне сервис эксклюзивно транслирует в России ЛЧ и другие турниры.==== Нахрена ? Россия с этими воюет.
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