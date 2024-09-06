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    Ари на этой неделе прибудет в Москву

    Бывший форвард «Спартака» Ари подтвердил участие в гала-матче на следующей неделе.

    • 11 сентября на «Лукойл Арене» пройдет праздничный вечер в честь 10-летия стадиона.

    «Уже на этих выходных я приеду в Москву и сыграю за «Спартак» в матче звeзд на «Лукойл Арене».

    Меня пригласили на это мероприятие, и я сразу же согласился – буду очень рад наконец-то вернуться в Россию», – сказал Ари.

    • В 2010-2013 годах нападающий провел в РПЛ за «Спартак» 119 матчей, забил 38 голов.
    • В 2018 году Ари провел 2 матча за сборную России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.09.2024 21:47
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    Комментарии (4)
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    oyabun
    1725648600
    Надеюсь Алекса тоже пригласили?
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    лошадка35
    1725655728
    Лишь бы не забыли своих главных звёзд, Деми и Джано...
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    Max-Min-vkontakte
    1725655797
    Надо быстренько подписать Ари, раз уж с Кордобой не срослось. Пока окно трансферное не захлопнулось)
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    Garrincha58
    1725686650
    Подумаешь к нам едет сам Ари Кто это? Кто он такой?
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