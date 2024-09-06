Ари на этой неделе прибудет в Москву

Бывший форвард «Спартака» Ари подтвердил участие в гала-матче на следующей неделе.
- 11 сентября на «Лукойл Арене» пройдет праздничный вечер в честь 10-летия стадиона.
«Уже на этих выходных я приеду в Москву и сыграю за «Спартак» в матче звeзд на «Лукойл Арене».
Меня пригласили на это мероприятие, и я сразу же согласился – буду очень рад наконец-то вернуться в Россию», – сказал Ари.
- В 2010-2013 годах нападающий провел в РПЛ за «Спартак» 119 матчей, забил 38 голов.
- В 2018 году Ари провел 2 матча за сборную России.