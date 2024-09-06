Медведев похвалил Сергеева за опровержение мнения Дзюбы

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выразил благодарность бывшему нападающему команды Ивану Сергееву, перешедшему в «Крылья Советов».
«Иван Сергеев на основе полноценного трансфера перешел в «Крылья Советов». Иван провел в «Зените» два с половиной года и внес серьезный вклад в победы и титулы клуба. Скорострельно опроверг мнение Артема Дзюбы про то, сколько он голов сможет забить за «Зенит». Когда было надо, выходил и забивал, в том числе гол, принесший «Зениту» вторую звезду.
Образец трудолюбия, самоотдачи и скромности. Желаю Ивану перезагрузить футбольную карьеру, а двери «Зенита» для него всегда будут открыты!» – сказал Медведев.
- О переходе 29-летнего Сергеева в самарский клуб было объявлено 5 сентября.
- Соглашение игрока с «Крыльями Советов» рассчитано на три года.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
- В 2021 году Артем Дзюба поспорил с комментатором Константином Геничем, сможет ли Иван Сергеев забить больше 7 голов за сезон в РПЛ.
- В сезонах-2021/22 и 2022/23 форвард забивал в РПЛ по 10 мячей.