Медведев похвалил Сергеева за опровержение мнения Дзюбы

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выразил благодарность бывшему нападающему команды Ивану Сергееву, перешедшему в «Крылья Советов».

«Иван Сергеев на основе полноценного трансфера перешел в «Крылья Советов». Иван провел в «Зените» два с половиной года и внес серьезный вклад в победы и титулы клуба. Скорострельно опроверг мнение Артема Дзюбы про то, сколько он голов сможет забить за «Зенит». Когда было надо, выходил и забивал, в том числе гол, принесший «Зениту» вторую звезду.

Образец трудолюбия, самоотдачи и скромности. Желаю Ивану перезагрузить футбольную карьеру, а двери «Зенита» для него всегда будут открыты!» – сказал Медведев.