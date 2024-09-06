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    Медведев похвалил Сергеева за опровержение мнения Дзюбы

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выразил благодарность бывшему нападающему команды Ивану Сергееву, перешедшему в «Крылья Советов».

    «Иван Сергеев на основе полноценного трансфера перешел в «Крылья Советов». Иван провел в «Зените» два с половиной года и внес серьезный вклад в победы и титулы клуба. Скорострельно опроверг мнение Артема Дзюбы про то, сколько он голов сможет забить за «Зенит». Когда было надо, выходил и забивал, в том числе гол, принесший «Зениту» вторую звезду.

    Образец трудолюбия, самоотдачи и скромности. Желаю Ивану перезагрузить футбольную карьеру, а двери «Зенита» для него всегда будут открыты!» – сказал Медведев.

    • О переходе 29-летнего Сергеева в самарский клуб было объявлено 5 сентября.
    • Соглашение игрока с «Крыльями Советов» рассчитано на три года.
    • По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
    • В 2021 году Артем Дзюба поспорил с комментатором Константином Геничем, сможет ли Иван Сергеев забить больше 7 голов за сезон в РПЛ.
    • В сезонах-2021/22 и 2022/23 форвард забивал в РПЛ по 10 мячей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.09.2024 16:43
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    Комментарии (9)
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    sochi-2013
    1725631897
    Хорошо его Дзюба мотивировал.
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    Спартачище
    1725641004
    Не так давно Ювентус за мутки с судьями переводили в низший дивизион. Именно это и ожидает печально известный болотный клуп в ближайшее время. И все шампиньонства и звезды посыпятся. А вся Россия будет только радоваться
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    somn
    1725647104
    Всё по делу.
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    Fialet
    1725647697
    Зенит с Сергеевым поступил по свински. Прям как Спартак с Каррерой.
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