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    В «МЮ» недовольны стилем игры команды с тен Хагом

    Стиль игры «Манчестер Юнайтед» оценивается спортивным руководством как неудовлетворительный, сообщает The Guardian. В клубе допускют увольнение главного тренера Эрика тен Хага, но понимают, что ранее нидерландский специалист столкнулся с большим числом травм.

    Сейчас ему нужно время, чтобы встроить в систему новичков, но есть опасения по поводу того, какой футбол он ставит. Модель игры «МЮ» тщательно изучается футбольным департаментом во главе со спортивным директором Дэном Эшуортом и техническим директором Джейсоном Уилкоксом. Курирует их Джим Рэтклифф, совладелец клуба.

    В ближайшее время «МЮ» продолжит поддерживать тен Хага, контракт с которым был продлен минувшим летом.

    • 54-летний специалист возглавляет команду с июня 2022 года.
    • «МЮ» занимает 14-е место в АПЛ с 3 очками после трех матчей.

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    Источник: The Guardian

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    06.09.2024 13:26
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1725619714
    И не поймешь,новость годичной давности или нет.Всё равно актуальная!
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    Зеркальный
    1725622926
    Состав на лярд, а вылетают от команд ниже классом, и даже в ЛЧ не играют, что ещё ждут от этого персонажа....
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    Not angry fan
    1725643592
    В названии статьи есть лишние слова, это - "стилем игры команды с".
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