В «МЮ» недовольны стилем игры команды с тен Хагом

Стиль игры «Манчестер Юнайтед» оценивается спортивным руководством как неудовлетворительный, сообщает The Guardian. В клубе допускют увольнение главного тренера Эрика тен Хага, но понимают, что ранее нидерландский специалист столкнулся с большим числом травм.

Сейчас ему нужно время, чтобы встроить в систему новичков, но есть опасения по поводу того, какой футбол он ставит. Модель игры «МЮ» тщательно изучается футбольным департаментом во главе со спортивным директором Дэном Эшуортом и техническим директором Джейсоном Уилкоксом. Курирует их Джим Рэтклифф, совладелец клуба.

В ближайшее время «МЮ» продолжит поддерживать тен Хага, контракт с которым был продлен минувшим летом.