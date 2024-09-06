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    • Стало известно, сколько получит Талалаев при увольнении из «Балтики»

    Стало известно, сколько получит Талалаев при увольнении из «Балтики»

    Андрей Талалаев, который является претенеднтом на пост главного тренера «Балтики», получит 24 или 36 миллионов рублей в случае увольнения из клуба, сообщил журналист Иван Карпов.

    Сумма зависит от лиги, в которой это произойдет – в ФНЛ или РПЛ соответственно. То есть 1 год в его договоре – защищенный, и если соглашение расторгают по желанию клуба, то тренер получает зарплату за 12 месяцев.

    • По данным Карпова, Талалаев сегодня подпишет контракт с калининградцами по схеме «2+1», и он будет автоматически продлен еще на год, если «Балтика» выйдет в РПЛ. Клуб будет платить ему 2 миллиона рублей в месяц. В случае выхода в РПЛ зарплата вырастет до 3 миллионов.
    • В четверг с поста главного тренера «Балтики» был уволен Александр Грищенко.
    • «Балтика» занимает 6-е место в Первой лиге с 13 очками после 8 туров.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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    06.09.2024 12:50
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    Комментарии (6)
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    Spartak_forv@
    1725617428
    Очень удобно)подписал на 3 года,уволили через 3 месяца бабки поднял,пошел дальше
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    Mirak92
    1725621333
    Да хоть Гвардиолу к нам.Позиция нашего города понятна.птью на губернатора.зп мухосранска.цены как в Крыму.Клуб на раз вывели в РПЛ,порадовали(без сарказма,было приятно)На следующий сезон забили х...Теперь мы вновь играем в ничейку.Столько ничейный результатов,как у нас,нет не одного клуба
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    baggio80
    1725622661
    Это вообще с этим увольнением тренеров особенно с Талалаевым выглядит как финансовая пирамида по заработку денег пришел уволили не чего не сделал денег получил и каждые полгода клуб меняет хорошо устроился
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    FRZZ
    1725627089
    Я не доверяю людям, тренерам особенно, которые много 3,14здят. Талалаев из тех. Делом , результатом надо доказывать, а не болтовней.
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    verba-lug
    1725637372
    Еще не приступил к обязанностям, как уже почти уволили.Вот такой он Талалаев
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