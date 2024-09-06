Стало известно, сколько получит Талалаев при увольнении из «Балтики»

Андрей Талалаев, который является претенеднтом на пост главного тренера «Балтики», получит 24 или 36 миллионов рублей в случае увольнения из клуба, сообщил журналист Иван Карпов.

Сумма зависит от лиги, в которой это произойдет – в ФНЛ или РПЛ соответственно. То есть 1 год в его договоре – защищенный, и если соглашение расторгают по желанию клуба, то тренер получает зарплату за 12 месяцев.