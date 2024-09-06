Названы приоритеты Даку, на которого претендуют «Спартак» и «Краснодар»

Приоритетом нападающего «Рубина» Мирлинда Даку является отъезд в топ-лигу, а не переход в сильнейшие российские клубы, сообщает Sports.

«Рубин» поверил в Даку, Рахимов его всегда поддерживал. Мирлинду действительно очень комфортно в Казани. Он амбициозен и понимает, что транзитом через «Зенит» или «Спартак» уехать в Европу будет труднее, чем напрямую из «Рубина», – сказал один из источников Sports.

При этом сейчас на албанца претендуют «Спартак» и «Краснодар».

«Скорее всего, «Спартак» в ближайшее время станет более конкретен в разговорах по Даку, если Кордоба существенно не снизит требования по зарплате. «Спартак» точно не будет сильно двигаться, а возможно, вообще остановится на изначальных 3 миллионах евро [в год]», – сказал собеседник Sports.

Переход Даку в «Краснодар» в случае, если в команде останется Кордоба, маловероятен, но не нереален.

«Если Кордоба прямо сейчас не уйдет в «Спартак», «Краснодар» снова попытается договориться с Джоном о продлении контракта. Если это получится сделать до конца трансферного окна, вряд ли клуб решится еще и на покупку Даку. Если не получится, следующий этап переговоров о продлении Кордобы перенесут на осень», – сказал один из источников.

Сообщается также, что «Краснодар» рассматривал несколько кандидатов в случае ухода Кордобы, но остановился на Даку.

«Краснодар» понимает, что заменить Кордобу внутренними ресурсами невозможно, поэтому оперативно вышел на рынок», – сказал источник Sports.