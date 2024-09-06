Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Названы приоритеты Даку, на которого претендуют «Спартак» и «Краснодар»

    Названы приоритеты Даку, на которого претендуют «Спартак» и «Краснодар»

    Приоритетом нападающего «Рубина» Мирлинда Даку является отъезд в топ-лигу, а не переход в сильнейшие российские клубы, сообщает Sports.

    «Рубин» поверил в Даку, Рахимов его всегда поддерживал. Мирлинду действительно очень комфортно в Казани. Он амбициозен и понимает, что транзитом через «Зенит» или «Спартак» уехать в Европу будет труднее, чем напрямую из «Рубина», – сказал один из источников Sports.

    При этом сейчас на албанца претендуют «Спартак» и «Краснодар».

    «Скорее всего, «Спартак» в ближайшее время станет более конкретен в разговорах по Даку, если Кордоба существенно не снизит требования по зарплате. «Спартак» точно не будет сильно двигаться, а возможно, вообще остановится на изначальных 3 миллионах евро [в год]», – сказал собеседник Sports.

    Переход Даку в «Краснодар» в случае, если в команде останется Кордоба, маловероятен, но не нереален.

    «Если Кордоба прямо сейчас не уйдет в «Спартак», «Краснодар» снова попытается договориться с Джоном о продлении контракта. Если это получится сделать до конца трансферного окна, вряд ли клуб решится еще и на покупку Даку. Если не получится, следующий этап переговоров о продлении Кордобы перенесут на осень», – сказал один из источников.

    Сообщается также, что «Краснодар» рассматривал несколько кандидатов в случае ухода Кордобы, но остановился на Даку.

    «Краснодар» понимает, что заменить Кордобу внутренними ресурсами невозможно, поэтому оперативно вышел на рынок», – сказал источник Sports.

    • 26-летний Даку в этом сезоне провел за «Рубин» 7 матчей, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
    • Контракт игрока сборной Албании с казанцами рассчитан до 30 июня 2026 года.

    Новости по теме
    Список 33 лучших футболистов сезона-2023/24 от РФС 3
    Топ-5 самых подорожавших футболистов РПЛ 2
    В «Спартаке» опровергли интерес к игроку «Рубина» 2
    Источник: Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2024 10:25
    Рекомендуем
    Комментарии (15)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    vvv123
    1725608262
    А причем тут Зенит? Непонятно!
    Ответить
    slavа0508
    1725608638
    Да это с чего с Рубина легче уехать в топ лигу ???Типа Рубин продаст в европу по дешевле чем Спартак ???
    Ответить
    ivany4
    1725608777
    По хорошему, за Даку играет его рост, для использования его в качестве столпа. А как нападающий, если судить по игре со Спартаком, его способны закрыть наши защитники. У меня сложилось впечатление, что при цепких защитниках он просто выпадает из игры. Ну а забивать середнякам и командам низкого уровня в РПЛ и защитники умеют.)) Скоро 10 тур - время оценок и исправления ошибок. По моему, Спартаку надо остановиться с покупками, стабилизировать состав и скамейку, а зимой решить кого докупать и продавать.
    Ответить
    slavа0508
    1725612173
    Цену набивают ...главное что бы не перегнули ...а Даку нам бы не помешал ...надо дожимать Рубин и агента ....
    Ответить
    FRZZ
    1725614131
    А сколько Дака получает в Рубине, надо из этого исходить. Если Рубин добавит то возможно он не уйдет никуда.
    Ответить
    Конопляных дел мастер
    1725615053
    Зениту этот Даку и в пень не упёрся! :)
    Ответить
    anatobas
    1725616712
    Я так скажу. Сейчас стартовал новый сезон в хоккее – КХЛ. Есть отличный и проверенный 11-летний сервис прогнозов. Найти его легко в любом поиске по фразе: «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первых позициях. Все прогнозы играют до победы, гарантии. МАТЧ ТВ о них говорит.
    Ответить
    zigbert
    1725619758
    Хороший нападающий. В атаке Рубина ему отведена главная роль. А то что он кому то достанется, кому то нет покажет время.
    Ответить
    Зеркальный
    1725622803
    Сильнейшие клубы России, одни максимум вторые, другие просто клоуны, из этих клубов только со скандалом на понижение можно уйти
    Ответить
    FWSPM
    1725626876
    Никто из европы за него 10 не заплатит и зп такую как он хочет не даст. Спартак заберет
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+