Названы приоритеты Даку, на которого претендуют «Спартак» и «Краснодар»

Приоритетом нападающего «Рубина» Мирлинда Даку является отъезд в топ-лигу, а не переход в сильнейшие российские клубы, сообщает Sports.
«Рубин» поверил в Даку, Рахимов его всегда поддерживал. Мирлинду действительно очень комфортно в Казани. Он амбициозен и понимает, что транзитом через «Зенит» или «Спартак» уехать в Европу будет труднее, чем напрямую из «Рубина», – сказал один из источников Sports.
При этом сейчас на албанца претендуют «Спартак» и «Краснодар».
«Скорее всего, «Спартак» в ближайшее время станет более конкретен в разговорах по Даку, если Кордоба существенно не снизит требования по зарплате. «Спартак» точно не будет сильно двигаться, а возможно, вообще остановится на изначальных 3 миллионах евро [в год]», – сказал собеседник Sports.
Переход Даку в «Краснодар» в случае, если в команде останется Кордоба, маловероятен, но не нереален.
«Если Кордоба прямо сейчас не уйдет в «Спартак», «Краснодар» снова попытается договориться с Джоном о продлении контракта. Если это получится сделать до конца трансферного окна, вряд ли клуб решится еще и на покупку Даку. Если не получится, следующий этап переговоров о продлении Кордобы перенесут на осень», – сказал один из источников.
Сообщается также, что «Краснодар» рассматривал несколько кандидатов в случае ухода Кордобы, но остановился на Даку.
«Краснодар» понимает, что заменить Кордобу внутренними ресурсами невозможно, поэтому оперативно вышел на рынок», – сказал источник Sports.
- 26-летний Даку в этом сезоне провел за «Рубин» 7 матчей, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
- Контракт игрока сборной Албании с казанцами рассчитан до 30 июня 2026 года.