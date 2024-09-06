В Нидерландах отреагировали на возобновление карьеры Промеса

Нидерландский журналист Йерун Каптейнс отреагировал на трансфер Квинси Промеса в «Дубай Юнайтед».

«Шокировал ли меня переход Промеса в «Дубай Юнайтед»? Шокировал – слишком громкое слово. Удивил, да, безусловно.

На мой взгляд, это что-то странное, ненормальное. Учитывая, что Промес приговорен к тюремному заключению», – сказал Каптейнс.