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    • В Нидерландах отреагировали на возобновление карьеры Промеса

    В Нидерландах отреагировали на возобновление карьеры Промеса

    Нидерландский журналист Йерун Каптейнс отреагировал на трансфер Квинси Промеса в «Дубай Юнайтед».

    «Шокировал ли меня переход Промеса в «Дубай Юнайтед»? Шокировал – слишком громкое слово. Удивил, да, безусловно.

    На мой взгляд, это что-то странное, ненормальное. Учитывая, что Промес приговорен к тюремному заключению», – сказал Каптейнс.

    • В июле «Спартак» объявил об уходе Квинси Промеса в статусе свободного агента и выразил надежду на возобновление сотрудничества в будущем.
    • Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции 32-летнего футболиста из ОАЭ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.09.2024 09:56
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    Комментарии (22)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1725605905
    Наркоторговцам нет места в футболе
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    ivany4
    1725607461
    А Нидерландский журналист Йерун Каптейнс, не хочет провести свое расследование и выяснить, почему представленные документы о решении суда и на экстрадицию, не убедили власти ОАЭ и не соответствуют признанным международным законодательным нормам?? Думаю всем было бы интересно узнать правду в этом вопросе, а не голословные заявления! А по хорошему, надо освещать законченные события, а не каждый чих или пук любого "звездного" человека.
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    Каратель помойников
    1725609846
    Голландцы,черемякайте толстую бибу,вы это любите и у вас это норма жизни
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    Конопляных дел мастер
    1725615370
    Сколь верёвочке не виться, а преступник где нибудь ошибётся и поедет доигрывать наркодиллер в голландской крытку 6 летний срок.
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    NewLife
    1725619046
    Бомбардир опять считает, что этот журнашлюха известный хейтер Промеса говорит от имени всего государства((( Зачем писать такие дурные заголовки, о чем я уже не раз делал замечания.
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    zigbert
    1725644557
    Как бы этот журналист не удивлялся у ОАЭ совсем другое мнение.
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