В Нидерландах отреагировали на возобновление карьеры Промеса

Нидерландский журналист Йерун Каптейнс отреагировал на трансфер Квинси Промеса в «Дубай Юнайтед».
«Шокировал ли меня переход Промеса в «Дубай Юнайтед»? Шокировал – слишком громкое слово. Удивил, да, безусловно.
На мой взгляд, это что-то странное, ненормальное. Учитывая, что Промес приговорен к тюремному заключению», – сказал Каптейнс.
- В июле «Спартак» объявил об уходе Квинси Промеса в статусе свободного агента и выразил надежду на возобновление сотрудничества в будущем.
- Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции 32-летнего футболиста из ОАЭ.