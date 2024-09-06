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    • Канчельскис сказал, чего добьется Сергеев в «Крыльях Советов»

    Канчельскис сказал, чего добьется Сергеев в «Крыльях Советов»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Крыльев Советов» и сборной России Андрей Канчельскис положительно отнесся к переходу в самарский клуб 29-летнего Ивана Сергеева из «Зенита».

    «У Сергеева будет игровая практика, поэтому отношусь положительно к этому переходу. Это правильное решение для всех. Человек хочет играть в футбол. Он – молодец, сделал серьeзный шаг.

    Мог оставаться в «Зените», но он там мало играет, больше сидит на скамейке. Радует, что у него есть желание больше выходить на поле. Думаю, в «Крыльях» он будет много забивать и станет лучшем бомбардиром. В РПЛ в пятeрке должен быть. Много футболистов, кто составит ему конкуренцию. Поэтому в конце сезона посмотрим», – сказал Канчельскис.

    • По данным Transfermarkt, сумма трансфера Сергеева составила 2 миллиона евро. Он подписал с «Крыльями Советов» трехлетнее соглашение.
    • Сергеев уже выступал за команду в 2020-2021 годах.
    • В этом сезоне нападающий провeл за «Зенит» 5 матчей, сделал 1 передачу.

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    Источник: Legalbet

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    06.09.2024 09:25
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1725606531
    Пошёл оздоровительный процесс после болезни "безумие от переобабления": Круговой, теперь Сергеев, возможно Мостовой, Ерохин, кто-то ещё... После "передержки" ( процедура для собачек ) - Волков, Соболев и др. ) **
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    vvv123
    1725608407
    В Зените сидел на скамейке или стоял на поле, размышляя, куда потратить зарплату. Посмотрим, что будет в КС. Желаю успехов!
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    FWSPM
    1725627036
    Человек сделал серьезный шаг ? Можно подумать его кто то спрашивал
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