Канчельскис сказал, чего добьется Сергеев в «Крыльях Советов»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Крыльев Советов» и сборной России Андрей Канчельскис положительно отнесся к переходу в самарский клуб 29-летнего Ивана Сергеева из «Зенита».

«У Сергеева будет игровая практика, поэтому отношусь положительно к этому переходу. Это правильное решение для всех. Человек хочет играть в футбол. Он – молодец, сделал серьeзный шаг.

Мог оставаться в «Зените», но он там мало играет, больше сидит на скамейке. Радует, что у него есть желание больше выходить на поле. Думаю, в «Крыльях» он будет много забивать и станет лучшем бомбардиром. В РПЛ в пятeрке должен быть. Много футболистов, кто составит ему конкуренцию. Поэтому в конце сезона посмотрим», – сказал Канчельскис.