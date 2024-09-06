Педри рассказал, что изменилось в «Барселоне» при Флике

Полузащитник «Барселоны» Педри отметил, что при новом главном тренере Ханс-Дитере Флике команда работает намного интенсивнее.

«Я чувствую себя свободнее. Флик донес до меня, что надо играть без давления, делать то, что я умею. И с точки зрения физической формы видно, что я намного лучше стал делать некоторые вещи. Флик очень хорош в том, чтобы вселять уверенность.

Мы в клубе работаем намного интенсивнее, чем прежде. Новые тренеры по физподготовке очень нам помогают. Мы усердно работаем, и это проявляется во время матчей. Команда не проседает после 70 или 80 минут, а сохраняет тот же физический уровень», – сказал Педри.