Талалаев договорился с новым клубом: известны срок контракта и зарплата

Андрей Талалаев на этой неделе возглавит «Балтику». Стороны согласовали условия сотрудничества.
В пятницу утром тренер вылетит в Калининград для подписания контракта с новым клубом.
Договор с Талалаевым заключат по схеме «2+1».
«Балтика» будет платить ему 2 миллиона рублей в месяц. В случае выхода в РПЛ зарплата вырастет до 3 миллионов.
- Талалаева минувшим летом уволили из «Химок» из-за разногласий с руководством клуба.
- «Балтика» в четверг отправила в отставку с поста главного тренера Александра Грищенко.
- Команда идет на 6-м месте в Первой лиге с 13 очками в 8 турах.