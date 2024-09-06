Талалаев договорился с новым клубом: известны срок контракта и зарплата

Андрей Талалаев на этой неделе возглавит «Балтику». Стороны согласовали условия сотрудничества.

В пятницу утром тренер вылетит в Калининград для подписания контракта с новым клубом.

Договор с Талалаевым заключат по схеме «2+1».

«Балтика» будет платить ему 2 миллиона рублей в месяц. В случае выхода в РПЛ зарплата вырастет до 3 миллионов.