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    • Талалаев договорился с новым клубом: известны срок контракта и зарплата

    Талалаев договорился с новым клубом: известны срок контракта и зарплата

    Андрей Талалаев на этой неделе возглавит «Балтику». Стороны согласовали условия сотрудничества.

    В пятницу утром тренер вылетит в Калининград для подписания контракта с новым клубом.

    Договор с Талалаевым заключат по схеме «2+1».

    «Балтика» будет платить ему 2 миллиона рублей в месяц. В случае выхода в РПЛ зарплата вырастет до 3 миллионов.

    • Талалаева минувшим летом уволили из «Химок» из-за разногласий с руководством клуба.
    • «Балтика» в четверг отправила в отставку с поста главного тренера Александра Грищенко.
    • Команда идет на 6-м месте в Первой лиге с 13 очками в 8 турах.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    06.09.2024 01:01
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    Комментарии (8)
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    The only one
    1725586584
    круговорот тренеров в нашем футболе...
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1725604653
    Хороший тренер для Балтики, Андрей не остановился в росте.
    Ответить
    FRZZ
    1725614734
    Опять двадцать пять...
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    aldo conte
    1725623610
    Долго нигде не задерживается. Очередная промежуточная станция. Нынче здесь - завтра там.
    Ответить
    zigbert
    1725644991
    Не такое уж плохое решение для Балтики.
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    konstantin-terehin-google
    1725684518
    Балалайкин ещё не все клубы развалил вот и до кильки добрался. Его место и зарплата в школе физруком, гнать сраной метлой таких "специалистов" от подобных структур
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