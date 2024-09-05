Вратарь сборной Вьетнама ответил на предложение из Медиалиги

Ван Лам Данг отреагировал на предложение президента «БроукБойз» Дмитрия Егорова.

– «Broke Boys» готовы предложить тебе контракт. 1500 долларов, квартира в Одинцове и все условия.

– 1500 долларов в час?

– В месяц.

– Маловато будет. После окончания карьеры можно будет рассматривать.