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    • Вратарь сборной Вьетнама ответил на предложение из Медиалиги

    Вратарь сборной Вьетнама ответил на предложение из Медиалиги

    Ван Лам Данг отреагировал на предложение президента «БроукБойз» Дмитрия Егорова.

    – «Broke Boys» готовы предложить тебе контракт. 1500 долларов, квартира в Одинцове и все условия.

    – 1500 долларов в час?

    – В месяц.

    – Маловато будет. После окончания карьеры можно будет рассматривать.

    • Данг провел полный матч против сборной России.
    • Он пропустил 3 гола, в том числе из-за индивидуальной ошибки.
    • 31-летний вратарь родился в Москве, тренировался в школах «Спартака», «Динамо» и «Крыльев Советов», играл за «Родину» на любительском уровне.

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    Источник: телеграм-канал «БроукБойз»

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    05.09.2024 23:34
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