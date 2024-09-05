Вратарь сборной Вьетнама ответил на предложение из Медиалиги

Ван Лам Данг отреагировал на предложение президента «БроукБойз» Дмитрия Егорова.
– «Broke Boys» готовы предложить тебе контракт. 1500 долларов, квартира в Одинцове и все условия.
– 1500 долларов в час?
– В месяц.
– Маловато будет. После окончания карьеры можно будет рассматривать.
- Данг провел полный матч против сборной России.
- Он пропустил 3 гола, в том числе из-за индивидуальной ошибки.
- 31-летний вратарь родился в Москве, тренировался в школах «Спартака», «Динамо» и «Крыльев Советов», играл за «Родину» на любительском уровне.