Вратаря сборной Вьетнама позвали в Медиалигу: «Зарплата 120 + хата в Одинцове – лучше не будет!»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров хочет видеть в своей медиакоманде голкипера сборной Вьетнама Ван Лам Данга.
«Смех смехом, а у нашего слона, вратаря сборной Вьетнама, медиастатус! Ждем в «Броуках»!
Зп 120 + хата в Одинцове. Еще офис есть. Лучше уже не будет! Лев Шонович, ждем!» – написал Егоров в своем телеграм-канале.
- Данг провел полный матч против сборной России.
- Он пропустил 3 гола, в том числе из-за индивидуальной ошибки.
- 31-летний вратарь родился в Москве, тренировался в школах «Спартака», «Динамо» и «Крыльев Советов», играл за «Родину» на любительском уровне.