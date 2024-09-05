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    • Вратаря сборной Вьетнама позвали в Медиалигу: «Зарплата 120 + хата в Одинцове – лучше не будет!»

    Вратаря сборной Вьетнама позвали в Медиалигу: «Зарплата 120 + хата в Одинцове – лучше не будет!»

    Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров хочет видеть в своей медиакоманде голкипера сборной Вьетнама Ван Лам Данга.

    «Смех смехом, а у нашего слона, вратаря сборной Вьетнама, медиастатус! Ждем в «Броуках»!

    Зп 120 + хата в Одинцове. Еще офис есть. Лучше уже не будет! Лев Шонович, ждем!» – написал Егоров в своем телеграм-канале.

    • Данг провел полный матч против сборной России.
    • Он пропустил 3 гола, в том числе из-за индивидуальной ошибки.
    • 31-летний вратарь родился в Москве, тренировался в школах «Спартака», «Динамо» и «Крыльев Советов», играл за «Родину» на любительском уровне.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

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    05.09.2024 22:00
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    Комментарии (2)
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    serhio80
    1725566507
    ну и нахуа брукбойз в Одинцово? в баковку ********, на база лохомотива
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    Troyz
    1725696366
    Может сначала Черчесова вспомнят? У всех бывают ошибки, это не значит, что вратаря со двора взяли. Очень не культурно глумиться над ошибками игроков
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