Вратаря сборной Вьетнама позвали в Медиалигу: «Зарплата 120 + хата в Одинцове – лучше не будет!»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров хочет видеть в своей медиакоманде голкипера сборной Вьетнама Ван Лам Данга.

«Смех смехом, а у нашего слона, вратаря сборной Вьетнама, медиастатус! Ждем в «Броуках»!

Зп 120 + хата в Одинцове. Еще офис есть. Лучше уже не будет! Лев Шонович, ждем!» – написал Егоров в своем телеграм-канале.