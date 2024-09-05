Агент Мангаша заявил о согласовании перехода игрока в «Спартак»

Футбольный агент Сержиу Тьягу Рибейру сообщил, что переход защитника Рикарду Мангаша из «Витории Гимараеш» в «Спартак» уже согласован.
«Трансфер согласован, все решено. Теперь нужно сделать визу, у нас назначена встреча по этому поводу на завтра в Лиссабоне. Игрок прилетит в Россию в субботу или воскресенье», – заявил Рибейру.
- 26-летний португалец провел в этом сезоне 10 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
- По данным O Jogo, «Спартак» предложил за игрока 2 миллиона евро и еще 500 тысяч в виде бонусов.