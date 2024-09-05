Агент Мангаша заявил о согласовании перехода игрока в «Спартак»

Футбольный агент Сержиу Тьягу Рибейру сообщил, что переход защитника Рикарду Мангаша из «Витории Гимараеш» в «Спартак» уже согласован.

«Трансфер согласован, все решено. Теперь нужно сделать визу, у нас назначена встреча по этому поводу на завтра в Лиссабоне. Игрок прилетит в Россию в субботу или воскресенье», – заявил Рибейру.