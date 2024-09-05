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    • Агент Мангаша заявил о согласовании перехода игрока в «Спартак»

    Агент Мангаша заявил о согласовании перехода игрока в «Спартак»

    Футбольный агент Сержиу Тьягу Рибейру сообщил, что переход защитника Рикарду Мангаша из «Витории Гимараеш» в «Спартак» уже согласован.

    «Трансфер согласован, все решено. Теперь нужно сделать визу, у нас назначена встреча по этому поводу на завтра в Лиссабоне. Игрок прилетит в Россию в субботу или воскресенье», – заявил Рибейру.

    • 26-летний португалец провел в этом сезоне 10 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
    • По данным O Jogo, «Спартак» предложил за игрока 2 миллиона евро и еще 500 тысяч в виде бонусов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.09.2024 20:00
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    Комментарии (11)
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    Дубина
    1725555984
    Добро пожаловать в лучший клуб страны.
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    seth343
    1725556630
    Защитник в 10 матчах 4 гола и 2 передачи.
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    slavа0508
    1725556717
    Ждём и удачи в нашем клубе ...
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    Конопляных дел мастер
    1725557019
    Очередной агент впарил неликвид. Спартак это клондайк для агентов с неликвидами.
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    ivany4
    1725557794
    Какие-то чудеса творит Амарал. Всего один прокол, пока, с Жозе.)) Новости пол часа, а где гневные или язвительные обличения политики трансферов Спартака со стороны Заремы, Мостового, червя и иже с ними?!?!)) Смотрю только один "знаток" слез с унитаза и пытается остатки сюда вылить.)) Остальные пока в шоке от такой трансферной политики Спартака.
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    Spartak_forv@
    1725559365
    Судя по статистике-это креативный латераль, который прибавит активности прежде всего атаке
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    zigbert
    1725603549
    Неплохое будет приобретение и по возрасту и по стоимости.
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