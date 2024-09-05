Роналду хочет, чтоб «Аль-Наср» купил Ковачича у «Сити»

«Аль-Наср» планирует подписать зорватского полузащитника Матео Ковачича в зимнее трансферное окно. По данным журналиста CBS Sports Джеймса Бенджа, на подписании полузащитника «Манчестер Сити» настаивает форвард саудовского клуба Криштиану Роналду.
«Аль-Наср» предложит Ковачичу зарплату в размере 1 миллиона фунтов в неделю, если в ближайшее время клубу удастся расстаться с Садьо Мане или Талиской.
- Действующий контракт хорвата с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года.
- В этом сезоне он провел 4 матча, забил 1 гол.
- Transfermarkt оценивает стоимость Ковачича в 30 миллионов евро.