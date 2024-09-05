Роналду хочет, чтоб «Аль-Наср» купил Ковачича у «Сити»

«Аль-Наср» планирует подписать зорватского полузащитника Матео Ковачича в зимнее трансферное окно. По данным журналиста CBS Sports Джеймса Бенджа, на подписании полузащитника «Манчестер Сити» настаивает форвард саудовского клуба Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» предложит Ковачичу зарплату в размере 1 миллиона фунтов в неделю, если в ближайшее время клубу удастся расстаться с Садьо Мане или Талиской.