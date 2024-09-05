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    Роналду хочет, чтоб «Аль-Наср» купил Ковачича у «Сити»

    «Аль-Наср» планирует подписать зорватского полузащитника Матео Ковачича в зимнее трансферное окно. По данным журналиста CBS Sports Джеймса Бенджа, на подписании полузащитника «Манчестер Сити» настаивает форвард саудовского клуба Криштиану Роналду.

    «Аль-Наср» предложит Ковачичу зарплату в размере 1 миллиона фунтов в неделю, если в ближайшее время клубу удастся расстаться с Садьо Мане или Талиской.

    • Действующий контракт хорвата с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года.
    • В этом сезоне он провел 4 матча, забил 1 гол.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Ковачича в 30 миллионов евро.

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    Источник: страница Джеймса Бенджа в соцсети X

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    05.09.2024 18:57
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