Сергеев ответил на вопрос о зарплате в «Крыльях»

Нападающий Иван Сергеев сказал, что перешeл в «Крылья Советов» из «Зенита» не ради денег.
– В «Крыльях» вы будете зарабатывать меньше, чем в «Зените»?
– Меня официально представили, но до конца ещe не знаю. Я сюда пришeл не за деньгами.
– Ты выиграл в «Зените» абсолютно всe. Зарядишь теперь наших ребят?
– Обязательно [улыбается]. Теперь надо выиграть с «Крыльями».
- В этом сезоне 29-летний Сергеев провeл за «Зенит» 5 матчей, сделал 1 передачу.
- Форвард подписал с «Крыльями Советов» трехлетний контракт.
- Ранее Сергеев уже выступал за «Крылья Советов» в 2020-2021 годах.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера 29-летнего нападающего составила 2 миллиона евро.