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    Сергеев ответил на вопрос о зарплате в «Крыльях»

    Нападающий Иван Сергеев сказал, что перешeл в «Крылья Советов» из «Зенита» не ради денег.

    – В «Крыльях» вы будете зарабатывать меньше, чем в «Зените»?

    – Меня официально представили, но до конца ещe не знаю. Я сюда пришeл не за деньгами.

    – Ты выиграл в «Зените» абсолютно всe. Зарядишь теперь наших ребят?

    – Обязательно [улыбается]. Теперь надо выиграть с «Крыльями».

    • В этом сезоне 29-летний Сергеев провeл за «Зенит» 5 матчей, сделал 1 передачу.
    • Форвард подписал с «Крыльями Советов» трехлетний контракт.
    • Ранее Сергеев уже выступал за «Крылья Советов» в 2020-2021 годах.
    • По данным Transfermarkt, сумма трансфера 29-летнего нападающего составила 2 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.09.2024 17:47
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    neim
    1725548290
    За туманом. И за запахом тайги ! )))
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    ...уефан
    1725553948
    ..."Зарплата у меня в Крыльях будет лучше, но меньше")...
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    The only one
    1725554180
    Темнишь парниша. Продали и ничего не сказали?
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    ySS
    1725558332
    Придётся обождать, получится ли у бывшего дельфина, а нынче морского льва в газклубе)
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1725565921
    Удачи
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    slavа0508
    1725627246
    Ну нечего . на жизнь хватит . зато играть будишь и может ещё куда то пригласят ...
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