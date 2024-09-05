Сергеев ответил на вопрос о зарплате в «Крыльях»

Нападающий Иван Сергеев сказал, что перешeл в «Крылья Советов» из «Зенита» не ради денег.

– В «Крыльях» вы будете зарабатывать меньше, чем в «Зените»?

– Меня официально представили, но до конца ещe не знаю. Я сюда пришeл не за деньгами.

– Ты выиграл в «Зените» абсолютно всe. Зарядишь теперь наших ребят?

– Обязательно [улыбается]. Теперь надо выиграть с «Крыльями».